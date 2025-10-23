आधी कर्तव्य, नंतर दिवाळी!
जव्हार, ता. २३ (बातमीदार) : जव्हार परिसरात दिवाळी सर्वत्र धूमधडाक्यात साजरी होत असताना अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी आपली सेवा बजावण्याचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आधी कर्तव्य, नंतर दिवाळी अशी भूमिका घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
दिवाळीची तयारी झाल्यावर मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी लक्ष्मीपूजन, त्यानंतर रात्री कुटुंबासोबत फटाके फोडणे, फराळाचा आनंद असे चित्र पाहावयास मिळत होते, तर अतिआवश्यक सेवेतील पोलिस कर्मचारी, अग्निशमन विभाग, रुग्णालय व एसटीचे कर्मचारी कार्यरत होते. दिवाळीला गावाला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने एसटीला मोठी गर्दी असते. त्यामुळे घरी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना सुखरूप त्यांच्या गावी सोडण्याचे काम राज्य परिवहन महामंडळाने केले.
डॉक्टर व परिचारिकांची रुग्णसेवा
शहरातील पतंगशहा उपजिल्हा रुग्णालय, विविध खासगी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांना दिवाळी सण विसरून त्यांच्यावर उपचार करणारे परिचारिका, वॉर्डबॉय, डॉक्टर हे रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा या भावनेतून कार्य करत होते.
पोलिस ठाण्यात दिवाळी
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, म्हणून पोलिस प्रशासनाकडून २४ तास सेवा देतात. त्यात दिवाळी सण जरी असला तरी शहरातील पोलिस ठाणे येथील कर्मचारी आपली सेवा देत होते. सायंकाळी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांसोबत केवळ तोंडी शुभेच्छा देत सेवा दिली.
