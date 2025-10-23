ग्रामीण आठवडा बाजारांत खरेदीचा उत्साह
कासा, ता. २३ (बातमीदार) : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील आठवडा बाजारांमध्ये सध्या खरेदीचा जोरदार उत्साह पाहायला मिळत आहे. पाडवा, भाऊबीज आणि त्यानंतर येणाऱ्या मोठ्या सणांच्या निमित्ताने बाजारपेठा लोकांनी फुलून गेल्या आहेत. अनेक स्थलांतरित मजूर आपल्या कुटुंबीयांसह गावी परत आले असून, सण साजरा करण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेल्या आगाऊ रकमेच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली आहे.
भाजीपाला, चिकन, मटन या दुकानांवर ग्राहकांची विशेष गर्दी दिसून येत आहे. तसेच तरुणाई कपडे, फटाके, फुले, चपला, खेळणी, सजावटीच्या वस्तू आणि मिठाई यांची खरेदी करताना उत्साहात दिसत आहे. त्यामुळे आठवडा बाजारांना सणासुदीचे रूप आले असून, व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागात सध्या भातकापणीचा हंगाम सुरू आहे, मात्र मध्येच पडणाऱ्या पावसामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तरीसुद्धा ‘दिवाळी मोठा सण’ असल्याने ग्रामस्थ आणि शेतकरी उत्साहाने तयारीत व्यग्र आहेत. काही ठिकाणी वाहन खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सणामुळे ग्रामीण भागातील बाजारपेठा उजळून निघाल्या आहेत. खरेदीचा उत्साह, नागरिकांची लगबग आणि पारंपरिक सणाचा आनंद यामुळे संपूर्ण परिसरात उत्सवी वातावरण निर्माण झाले आहे.
परंपरांमध्ये बदल
पूर्वी पाडव्याच्या दिवशी गोधन पूजेची परंपरा अनेक खेड्यांमध्ये होती. सकाळी गोधनांना रंगोटी करून सजवले जाई, रस्त्यावर पेंढ्याला आग लावून त्या अग्नीवरून गोधन नेले जात असे. आता ही परंपरा काही निवडक गावांमध्येच पाळली जाते, पण जिथे पाळली जाते तिथे वातावरण उत्साहाने भारलेले दिसते.
व्यापारीवर्गामध्ये समाधान
बाजारातील विक्रेतेही सध्या आनंदी आहेत. आठवडा बाजारात कपडेविक्री करणारे रेशम सेनानी यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या या काळात आमची विक्री दुपटीने वाढली आहे. मुंबईतील बाजारातून विविध कपडे आणून आम्ही येथे विक्री करतो. सध्या ग्राहकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, चांगले उत्पन्न मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.