जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प गोवंडीतच
जांभिवली येथील स्थलांतरास उच्च न्यायालयाची मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प गोवंडी येथून रायगड जिल्ह्यातील जांभिवली येथे स्थलांतरित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आणखी २१ महिन्यांची नुकतीच मुदतवाढ दिली. त्याचवेळी ही अंतिम मुदतवाढ असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे वायुप्रदूषणाच्या कारणास्तव स्थानिकांकडून विरोध होणारा हा प्रकल्प तूर्त गोवंडीतच कार्यान्वित राहणार आहे.
जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून खासगी कंपनीकडून बांधण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी कंपनीने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता करण्यात आली आहे, परंतु जांभिवली येथे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रकल्प स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यासाठी विलंब झाला आहे. हा विलंब कंपनीमुळे झालेला नाही, तरीही तो झाल्याचे नाकारताही येणार नाही, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकल्प स्थलांतरित करण्यासाठी झालेल्या विलंबाकरिता कंपनीला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला व तो मुंबईतील दृष्टिहीन मुलांच्या शाळेला देण्याचे आदेश दिले. महापालिका एन्व्होक्लेन प्रायव्हेट लिमिटेडसह हा प्रकल्प राबवत आहे. तथापि, प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रकल्प नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात मोडणाऱ्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यात येणार होता. या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने कंपनीला दोन वर्षांची मुदतही दिली होती, परंतु पाताळगंगाऐवजी पनवेल तालुक्यातील जांभिवली येथे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘एमआयडीसी’ला दिले. त्यामुळे नव्या ठिकाणी प्रकल्प स्थलांतरित करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर
जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात झालेल्या विलंबामुळे गोवंडीसह आजूबाजूच्या परिसरातील वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर झाल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, कंपनीच्या प्रकल्प स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.
