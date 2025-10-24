तोतया एसपी आणि पोलिस निरीक्षक बनून केली ऑनलाइन फसवणूक
तोतया पोलिस अधिकारी बनून ऑनलाइन फसवणूक
कर्जत पोलिसांनी २४ तासांत पैसे मिळवून दिले परत
कर्जत, ता. २४ (बातमीदार) : कर्जत तालुक्यातील रिसॉर्ट आणि फार्महाउस मालकांना आपण पोलिस अधिकारी (एसपी आणि पीआय) असल्याचे भासवून धमकावत ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या शुभम राऊत आणि समीर दुधासे या दोन तोतया आरोपींकडून कर्जत पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने रिसॉर्ट मालकांचे पैसे परत मिळवून दिले आहेत. आरोपींनी ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची आणि फार्म सील करण्याची धमकी देत मालकांकडून हजारो रुपये उकळले होते.
आरोपींनी २१ ऑक्टोबरला वारे येथील धनंजय म्हसे यांच्याकडून १२ हजार रुपये, चेतन घुमरे यांच्याकडून १५ हजार रुपये आणि समीर कुडूसकर यांच्याकडून पाच हजार रुपये अशी एकूण २७ हजार रुपयांची फसवणूक ‘आराध्या ज्ञानेश्वर दुधासे’ नावाच्या खात्यावर करण्यात आली होती. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितांनी भूमिपुत्र फार्म संघटनेमार्फत कर्जत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल गायकवाड आणि पोलिस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक किरण नवले आणि सायबर पथकाने तत्परता दाखवत अवघ्या २४ तासांत आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर पोलिसांनी फसवणुकीची सर्व रक्कम रिसॉर्ट मालकांना परत मिळवून दिली.
सायबर फसवणुकीचे पैसे परत मिळणे दुर्मिळ असताना, कर्जत पोलिसांनी दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे नागरिकांतून पोलिस दलाचे मोठे कौतुक होत आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक किरण नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
