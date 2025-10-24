माझ्या मुलाचा मला गर्व
सत्यम मृत्यूनंतरही जिवंत; पित्याने व्यक्त केली भावना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः ‘माझ्या एकुलत्या एका मुलाचा मला गर्व आहे. कारण मृत्यूनंतरही त्याने समाजासाठी खूप चांगले काम केले. वापीमध्ये त्याचा अपघात झाला. रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या आणि डॉक्टरांनी सांगितले, की तो कधीही शुद्धीवर येणार नाही. त्यामुळे आम्ही अवयवदानाचा निर्णय घेतला. आम्ही वसईत राहत असल्याने आम्ही त्याला इथे आणले. डॉक्टरांनी मेंदूमृत घोषित केल्यावर आम्ही ‘झेडटीसीसी’सोबत संपर्क करत अवयवदान केले. मला माझ्या मुलाचा खूप गर्व आहे,’ अशी भावना सत्यमचे वडील संतोष दुबे यांनी व्यक्त केली.
वसईचे रहिवासी संतोष दुबे यांनी सांगितले, की ‘सत्यम हा लोअर परळ येथील एका हॉटेलमध्ये फ्रंट डेस्कवर काम करत होता. तो एका मित्रासोबत सायकल ट्रिपवर गेला होता. शुक्रवारी (ता. १७) वापीमध्ये त्याचा अपघात झाला. त्याच्या आयफोनवर आलेल्या आपत्कालीन सूचनेने या घटनेची माहिती मिळाली आणि ताबडतोब वापीला गेलो. स्थानिकांच्या मदतीने मुलाला वापीतील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शनिवारी (ता. १८) सकाळी डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे घोषित केले आणि तो बरा होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले. आम्ही अनेक डॉक्टरांचा सल्ला घेतला आणि नंतर त्याला वसईतील रुग्णालयात हलवले; परंतु अनेक दिवसांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यात काही सुधारणा झाली नाही.’ दरम्यान, मानवतेचा सर्वोच्च आदर्श घालून देत नालासोपारा (पश्चिम) येथील रिद्धिविनायक मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयात येथे अवघ्या २४ वर्षीय तरुणाने मृत्यूनंतर आपल्या अवयवांचे दान करून पाच जणांना नवजीवन दिले. या देहदानामुळे मुंबईत यंदाची ४५वी देहदानाची नोंद झाली.
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रक्रिया
झेडटीसीसी मुंबईच्या माहितीनुसार, सत्यमचे लिव्हर, दोन्ही मूत्रपिंड (किडनी) तसेच कॉर्निया (डोळ्यांच्या पटलाचा भाग) दान करण्यात आले. अवयवांचे वाटप राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आले आहे. या कार्यात सहभागी झालेल्या कुटुंबीयांनी अत्यंत धैर्य आणि सामाजिक जबाबदारीची भावना दाखवत इतरांना जीवनदान दिले आहे. झेडटीसीसी मुंबईच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली.
