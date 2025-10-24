७०२ झाडांवर कुऱ्हाड
७०२ झाडांवर कुऱ्हाड
पूर्व द्रुतगती महामार्गाचा विस्तार; पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या मुक्त मार्ग एलिव्हेटेड रस्त्याच्या विस्तारासाठी सुमारे ७०६ झाडे तोडण्याचा आणि पुनर्रोपण करण्याचा वृक्ष प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे. हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी शुक्रवारी (ता. २४) पालिका आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ७०६ झाडे तोडण्याच्या नोटिसा पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने नुकत्याच जारी केल्या आहेत. जे मोठे वृक्ष महामार्गालगत आहेत, त्यांना त्या नोटिसा चिकटविल्या आहेत. या प्रकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणि पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य दिले, असे प्रशासनाने म्हटले असले तरी कायद्याने हमी दिलेल्या स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणाच्या घटनात्मक अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप ॲड. देवरे यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाशी संबंधित कोणत्याही वृक्षतोड किंवा पुनर्रोपण उपक्रमांना तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ॲड. देवरे यांनी केली आहे.
...तर हरित लवादाकडे दाद मागणार
पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या मुक्त मार्ग एलिव्हेटेड रस्त्याच्या विस्तार योजनेच्या पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी पर्यावरणतज्ज्ञ, नागरिक प्रतिनिधी आणि सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ॲड. देवरे यांनी केली आहे, अन्यथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
