कोळी महिलांच्या व्यवसायावर गदा
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : ग्रॅण्ट रोड येथील लोकमान्य टिळक मंडईच्या पुनर्विकासात कोळी समाजातील ३०० हून अधिक महिलांच्या व्यवसायावर गदा येण्याची भीती असून, व्यवसाय वाचविण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
लोकमान्य टिळक मंडई १९६०पासून अस्तित्वात आहे. तेथे कोळी समाजातील ३०० हून अधिक महिला उपजीविकेसाठी मासेविक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. आता या मंडईच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू असून, एका खासगी विकसक त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या विकसकाने मंडईतील एक गाळा अनधिकृतपणे कार्यालयासाठी भाड्याने घेऊन प्रमाणित दुकानदारांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप समितीचे सचिव पुनीत दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. त्याबाबत पालिका आयुक्तांकडे त्यांनी तक्रार केली आहे. आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘पालिका कायदा, १८८८ मधील कलम ९२ पालिकेची मालमत्ता केवळ ठरवलेल्या उद्देशासाठी वापरता येते. मंडईतील दुकाने सार्वजनिक विक्रीसाठी असून, ती कार्यालयीन वापरासाठी देणे हा अनधिकृत बदल ठरतो. तसेच कलम ३९४ व ४०१ नुसार कोणत्याही व्यापारी प्रक्रियेसाठी पालिकेचा परवाना आवश्यक आहे.’ दुसरीकडे विकसकावर कारवाई करणे अपरिहार्य असल्याचे मत समितीचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल भोईर यांनी व्यक्त केले आहे.
आंदोलनाचा इशारा
भविष्यात लोकमान्य टिळक मंडईत कोणत्याही दुकानात परवानगीशिवाय कार्यालय, गोदाम किंवा इतर व्यावसायिक उपक्रम चालविण्यास स्पष्ट मज्जाव आदेश जारी करावेत, पुनर्विकास प्रक्रियेत विक्रेत्यांचे जागेचे हक्क, व्यवसाय सातत्य, स्थलांतर, नुकसान भरपाई व सुविधा यांचे पूर्ण संरक्षण करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. तसेच या मागण्यांचा विचार न केल्यास अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
