दिवाळीत फटाक्यांवरून हाणामारी
दिवाळीत फटाक्यांवरून हाणामारी
कल्याणमध्ये अनेक ठिकाणी वाद; पोलिस ठाण्यांत तक्रारी दाखल
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार): दिवाळी सणाच्या काळात फटाके फोडण्यावरून रस्त्यावर आणि शेजाऱ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी वादावादी, भांडणे आणि हाणामारीच्या घटना घडत असून, जवळपास सर्वच पोलिस ठाण्यांमध्ये याबाबत तक्रारी दाखल होत आहेत. फटाक्यांचा मोठा आवाज, प्रदूषण आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला गोंधळ या कारणांमुळे नागरिकांमध्ये आपसात बाचाबाची होताना दिसत आहे. कल्याणमध्येही अशा काही घटना नुकत्याच समोर आल्या आहेत.
कल्याण रेल्वेस्थानकाबाहेरील परिसरात फटाक्याची ठिणगी अंगावर उडाल्याने विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या बाप-लेकाला एका बारच्या सुरक्षा रक्षकाने बेदम मारहाण केल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, जखमी झालेल्या बाप-लेकापैकी एकाने महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
दुसरीकडे मोहने परिसरातही फटाक्यांच्या स्टॉलवरून दोन गटांमध्ये वाद जुंपला होता. या प्रकारामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांना मोठा फौजफाटा घेऊन घटनास्थळी जावे लागले होते. तसेच चिकणघर परिसरात फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादातून दोन गटांत तुफान राडा झाला. भररस्त्यात दोन्ही गटांनी हाणामारी करीत एकमेकांना मारण्यासाठी कुंड्याही उचलल्या. याप्रकरणी महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
संयम पाळण्याचे आवाहन
दिवाळीत विशेषतः चाळी, सोसायट्या आणि दाट लोकवस्त्यांमध्ये फटाके फोडण्याच्या वेळेवरून तसेच जागेवरून सर्वाधिक वाद होत आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांचे पालक रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या आवाजाविरुद्ध नाराजी व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी नागरिकांना संयम पाळण्याचे व कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच फटाके फोडताना सुरक्षिततेचे नियम पाळावेत आणि इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.