उसाच्या यंत्रात हात गमावला
कळंबोलीत तरुणाची पाचही बोटे छिन्नविच्छिन्न
नवीन पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः उन्हाळ्यात उसाच्या रसाची अनेकांना भुरळ पडते; मात्र त्यासाठीची यंत्रणा अनेकदा अपघाताला निमित्त ठरते. कळंबोली सर्कल येथे उसाच्या यंत्रात अडकलेला तरुणाचा हात दीड तासांनी सोडवण्यात यश आले; पण अपघातात पाचही बोटे गमावली आहेत.
कळंबोली सर्कल येथे बुधवारी (ता. २२) सकाळी नऊच्या सुमारास एक तरुण ग्राहकांसाठी उसाचा रस काढत होता. याच दरम्यान, त्याचा हात अचानकपणे उसाच्या यंत्रामध्ये अडकला. हात दाबल्याने तरुण असह्य वेदनांनी ओरडत होता. आरडाओरडा ऐकून आजूबाजूच्या लोकांनी तत्काळ यंत्र बंद केले. तरुणाच्या उजव्या हाताची पाचही बोटे यंत्रामध्ये अडकली होती. वेगवेगळ्या पद्धतीने मशीनमध्ये अडकलेला हात बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; मात्र त्यांना अपयश आले. सुमारे एक ते दीड तास या तरुणाचा हात मशीनमध्ये अडकून होता. अखेर घटनास्थळी उपस्थित असलेला महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक दलाचा गणेश खंडागळे याने कळंबोली अग्निशमन केंद्रात कळविले.
अग्निशमन दल धावून आले
कळंबोली पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार अमोल ठाकरे, सुरक्षा रक्षक खंडागळे उपस्थित होते. त्यानंतर अग्निशमन जवानांनी बॅटरी कटर, हायड्रॉलिक कटरच्या साहाय्याने तरुणाचा हात बाहेर काढला. अपघातग्रस्त तरुणाला पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
