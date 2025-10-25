नाशिकच्या तरुणाचे वाचले प्राण
नाशिकच्या तरुणाला जीवदान
जिल्हा रुग्णालयाच्या मार्गदर्शनाखाली अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वी
ठाणे शहर, ता. २३ (बातमीदार) ः नाशिकमधील तरुणावर जिल्हा रुग्णालयाने अवघड शस्त्रक्रिया करून त्याला जीवनदान दिले आहे. २५ वर्षीय ज्ञानेश्वर दिवे याच्या पोटातील अॅपेंडिक्सला मोठ्या प्रमाणात सूज आली होती. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असलेल्या शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शस्त्रक्रिया तरुणाला झाली असून, तरुणाला जीवनदान मिळाले.
ज्ञानेश्वर दिवे याला अचानक तीव्र पोटदुखीचा त्रास झाला होता. यावर औषध घेतल्यावर दोन दिवस आराम मिळाला, परंतु पुन्हा दोन दिवसांनी पोटदुखीचा त्रास वाढला. वेदना इतक्या तीव्र होत्या की कुटुंबीयांना भीती वाटू लागली. त्यांनी तातडीने त्याला सोमवारी (ता. १३) ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तपासणीत ज्ञानेश्वर याच्या अॅपेंडिक्सला सूज येऊन तो फुटण्याच्या अवस्थेत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत अॅपेंडिसेक्टॉमी म्हणजे अपेंडिक्स काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया करणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉक्टर कैलास पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गजेंद्र पवार यांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. सर्जन डॉ. स्वप्नाली गुळेगाव आणि त्यांच्या टीमने ही जोखमीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली आणि काही तासांतच रुग्णाची प्रकृती सुधारली.
ज्ञानेश्वर दिवे यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले, की आम्ही ठाणे किंवा मुंबईला नेण्याचा विचार करीत होतो, पण इथल्या डॉक्टरांनी आत्मविश्वासाने सांगितले आणि दाखवले ते पाहून आमचा सरकारी रुग्णालयावरील विश्वास दुप्पट झाला.
रुग्णाच्या जीवासाठी वेळेवर निर्णय घेणे खूप महत्त्वाचे होते. आमच्या टीमने मिळून शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. रुग्णाचा आनंदी चेहरा पुन्हा पाहणे हे आमच्यासाठी समाधान आहे.
- डॉ. कैलास पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक
