भाऊबीजेच्या दिवशीही आगीच्या घटनेचे सत्र सुरूच
दिवाळीत आगीच्या सात घटनांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : दिवाळीमध्ये आगीच्या घटनांची मालिकाच ठाण्यात पाहायला मिळाली आहे. आतापर्यंत सात घटनांची नोंद ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात झाली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी वित्तहानी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पहिली घटना ठाण्यातील गोकुळनगर येथील वर्धमान इंडस्ट्रीजच्या छतावरील प्लॅस्टिक ताडपत्रीला गुरुवारी (ता. २३) रात्री सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. या आगीवर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत नियंत्रण मिळवले. तर दुसरी घटना बाळकूम, दादलानी पार्क येथील मोकळ्या जागेत असलेल्या भंगाराला रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास आग लागली होती. तर तिसरी घटना बाळकूम येथे गुरुवारी (ता. २५) मध्यरात्रीच्या सुमारास महावितरण ऑफिसजवळील नाल्यामधील कचऱ्याला किरकोळ आग लागली. चौथी घटना वागळे इस्टेट परिसरातील अंबिकानगर येथे मध्यरात्री दोनच्या सुमारास समोर आली. पार्किंगमधील मोबाईल जनरेटर व्हॅनला आग लागली होती. पाचवी घटना गुरुवारी मध्यरात्री तीन वाजण्याच्या सुमारास दिवा येथे समोर आली. दिवा- शिळ रोडवरील तीन गाळ्यांना आग लागल्याची घटना समोर आली. सहावी घटना ही कोपरी पूर्व, सिद्धार्थनगर येथे बांधकाम सुरू असलेल्या वीणा पॅराडाइजच्या ११व्या व १४व्या मजल्यावर सेफ्टी नेटला आग लागली. सातवी घटना खारटन रोडवरील कचऱ्याला सकाळी सव्वासातच्या सुमारास आग लागल्याचे समोर आले. या घटनांची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वेळीच धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले.
