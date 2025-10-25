कल्याणमध्ये मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद
कल्याणमध्ये मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद
बारावे, मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्तीचे काम
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) : येत्या मंगळवारी (ता. २८) कल्याण पूर्व-पश्चिमेसह विविध भागांत तब्बल नऊ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बारावे आणि मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रात रॉ वॉटर चॅनेल येथील गाळ काढणे, तसेच विद्युत व यांत्रिकी उपकरणांची दुरुस्ती करण्यासाठी हा शटडाऊन घेण्यात येणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बारावे आणि मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रामधून कल्याण पश्चिम, कल्याण पूर्व, तसेच कल्याण ग्रामीण विभागातील वडवली, शहाड आणि टिटवाळा गाव परिसरात होणारा पाणीपुरवठा मंगळवारी सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत बंद राहील. या परिसरातील नागरिकांनी पाण्याचा आवश्यक साठा करून महानगरपालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.