दोन दिवसांत आगीच्या दोन घटना
खारघरमध्ये सात जणांना वाचवण्यात यश
खारघर, ता. २५ (बातमीदार) ः खारघर सेक्टर ३० ओवे गावातील अरिस्टो क्लासिक सोसायटीच्या वीज मीटरला शनिवारी (ता. २५) आग लागली होती. या घटनेत अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अडकेल्या सात जणांना सुखरूप बाहेर काढले. तर शुक्रवारी रात्री नऊच्या सुमारास सेक्टर बारामधील स्वयंपाकघराला लागलेल्या आगीत घरातील जीवनावश्यक साहित्य खाक झाले आहे.
खारघर सेक्टर ३४ सी मधील ट्रायसिटी इमारतीत १५ दिवसांपूर्वी मीटर रूममध्ये लागलेल्या आगीमुळे श्वसनाच्या त्रासामुळे चार व्यक्तींना खासगी रुग्णालयात दाखल केल्याची घटना ताजी आहे. अशातच शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास खारघर सेक्टर ३० भूखंड क्रमांक १८ ओवे गाव येथील सात मजली अरिस्टो क्लासिक सोसायटीच्या वीज मीटर खोलीला लागलेल्या आगीमुळे सोसायटीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी इमारतीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर अडकलेल्या सात व्यक्तीची सुखरूप सुटका केली. तर दुसऱ्या घटनेत खारघर सेक्टर बारामधील शंकर आपर्टमेंटमधील पाचव्या मजल्यावर ५०३ या घरातील स्वयंपाकघराला आग लागली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने गॅस सिलिंडर बाहेर काढले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. पंधरा दिवसांच्या अंतरात दोन्ही घटना घडल्या आहेत.
