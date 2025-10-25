एमआयडीसी निवासी परिसरात अस्वच्छता
एमआयडीसी निवासी परिसरात अस्वच्छता
कचरा संकलनात अकार्यक्षमता; नागरिक त्रस्त, आंदोलनाचा इशारा
डोंबिवली, ता. २५ : एमआयडीसी निवासी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती कचरा संकलनासाठी येणाऱ्या घंटागाड्या वेळेवर येत नाहीत. यामुळे जागोजागी कचरा साचून राहत असून, नागरिकांना अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणचा कचरा सलग दोन-तीन दिवस न उचलल्याने अस्वच्छता पसरली असून, रहिवाशांनी समाजमाध्यमांवरून प्रशासनाविरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त केला आहे.
सध्या चेन्नई पॅटर्ननुसार एका खासगी ठेकेदाराकडे कचरा संकलनाचे काम सोपवण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्याकडे पुरेशा गाड्या आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याने ही समस्या निर्माण होत असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी दिली. तसेच ओला व सुका कचरा वेगळा न करता एकत्रच उचलला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कचरा नियमित उचलला जात नसल्याने नागरिकांनी तो रस्त्याच्या कडेला ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून रोगराईचा धोका वाढला असून, नागरिकांमध्ये आरोग्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
कचरा समस्येबाबत काही जागरूक नागरिकांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी तत्काळ लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मिलापनगरमधील ज्येष्ठ नागरिक व वकील मुकुंद वैद्य यांनीही केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांना ई-मेलद्वारे तक्रार केली आहे.
ऑनलाइन तक्रार
परिस्थिती सुधारली नाही तर आम्ही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करू, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. दरम्यान, दिवाळीच्या काळात पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिक आधीच त्रस्त झाले आहेत. या सर्व समस्यांवरून आता प्रखर आंदोलनाचा इशारा दिला जात असल्याचे नलावडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.