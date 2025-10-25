७९ वर्षीय शैलजा एस. कामत यांचे चित्रप्रदर्शन
७९ वर्षीय शैलजा एस. कामत यांचे चित्रप्रदर्शन
मुंबई, ता. २५ : ७९ वर्षीय ज्येष्ठ चित्रकार शैलजा एस. कामत आपले एकल प्रदर्शन ‘बियॉण्ड द शेप्स’ २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२५दरम्यान लीला आर्ट गॅलरी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई येथे सादर करणार आहेत. प्रदर्शनात शहररचना आणि निसर्ग यांचे सौंदर्य रंगांद्वारे प्रेक्षकांसमोर मांडले जाईल.
या प्रदर्शनात सुमारे २५ ते ३० ॲक्रिलिक व वॉटरकलर चित्रांचा समावेश आहे, जी मागील चार वर्षांत तयार केली आहेत. कामत यांच्या चित्रांमध्ये शहररचना, ग्रामीण गावे, मंदिरांची शांतता आणि निसर्गातील विविधता यांचा संगम दिसून येतो. त्या प्रेक्षकांना मानवनिर्मित शिस्त आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा नवा दृष्टिकोन अनुभवता यावा, अशी अपेक्षा करतात.
कामत यांनी भारतातील तसेच दुबईतील विविध प्रदर्शनांत आपली चित्रे सादर केली आहेत. लहानपणापासून वास्तुरचना आणि इमारतींवर पडणाऱ्या प्रकाशछटा मला मोहवायच्या. त्या निरीक्षणांना कधी प्रत्यक्ष, कधी अमूर्त स्वरूपात मी रंगांद्वारे मांडते, असे त्या सांगतात.
