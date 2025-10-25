उत्सव काळात स्वच्छतेचा जागर
उत्सव काळात स्वच्छतेचा जागर
पनवेल पालिकेची यंत्रणा रात्रपाळीमध्ये कार्यरत
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः प्रकाश, आनंदाच्या दिवाळी सणानिमित्त नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ वातावरण राहावे, यासाठी पनवेल पालिकेमार्फत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या वेळी शहराच्या विविध भागांमध्ये रात्रपाळीमध्ये घनकचरा संकलन करण्यात आले.
पनवेल महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने सण काळात नागरिकांकडून निर्माण होणारा कचरा वर्गीकृत स्वरूपात देण्याचे आवाहन केले होते. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्रपणे देण्याचे भान राखल्यामुळे मोहिमेला अधिक यश मिळाले. स्वच्छ पनवेल, प्रगतशील पनवेल या ध्येयाने कार्यरत असलेल्या महापालिकेने विशेष मोहिमेद्वारे दिवाळी सण काळात स्वच्छतेचा आदर्श निर्माण केला. शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणे, वसाहती परिसर याठिकाणी रात्रपाळीमध्ये सातत्याने स्वच्छतेची कामे करण्यात आली. दैनंदिन कचरा उचलण्याच्या कामकाजातून संबंधित विभागाने रात्रीची विशेष मोहीम राबवली होती.
----------------------------------
१४० टन कचरा संकलित
या मोहिमेअंतर्गत १०४ सफाई कर्मचाऱ्यांनी दररोज ४१.८ किलोमीटर लांबीच्या प्रमुख रस्त्यांची सखोल सफाई करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी सणानिमित्त झालेल्या कचऱ्याचे त्वरित संकलन केले. या विशेष मोहिमेत नऊ घंटागाड्या, सात टिपर, एक जेसीबी आणि एक हायड्रा वाहनांचा वापर करण्यात आला. दिवाळीच्या काळात विशेषतः फटाके, सजावट साहित्य, फुलांची पाने, पूजन साहित्याचा १४० टन कचरा संकलित केला गेला.
--------------------------
स्वच्छ, निरोगी आणि आनंददायी वातावरण मिळावे, यासाठी पालिकेचा संपूर्ण स्वच्छता विभाग तत्पर होता. रात्रपाळीमध्ये कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेऊन शहरातील रस्ते, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवली. नागरिकांचे सहकार्य, कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे मोहीम यशस्वी ठरली.
- डॉ. वैभव विधाते, उपआयुक्त, पनवेल महानगरपालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.