भिवंडीत दोन गटांत हाणामारी
माजी महापौरांसह ३० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल
भिवंडी, ता. २५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच हाणामारीच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोंबडपाडा येथील गावदेवी मंदिर परिसरात कार्यक्रम आयोजनाच्या वादातून दोन गटांत हाणामारीची घटना घडली. याप्रकरणी माजी महापौर विलास पाटील यांच्यासह दोन्ही गटांतील एकूण ३० जणांविरुद्ध निजामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोंबडपाडा येथील गावदेवी मंदिरात दिवाळीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मंगळवारी (ता. २१) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास माजी महापौर विलास आर. पाटील यांनी मंडप डेकोरेटरला मंदिर परिसरात पाठवले; मात्र तेथे रोहित संतोष जाधव यांनी आधीच कार्यक्रम सुरू केल्याने मंडप टाकण्यास विरोध केला. यामुळे माजी महापौर विलास पाटील, त्यांचे भाऊ, मुले आणि सहकारी त्या ठिकाणी आले असता त्यांच्यात वाद झाला.
रोहित जाधव यांच्या तक्रारीनुसार, या वादानंतर विलास पाटील, त्यांचे पुत्र मयूरेश पाटील, मयूर पाटील, भाऊ अजय पाटील, नितीन पाटील आणि सहकारी राकेश निकम, जय कोटे यांनी रोहित जाधव यांचे आई-वडील व भावंडांना हाताने मारहाण केली तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केली. रोहित जाधव यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी या सात जणांविरोधात मारहाणीसह ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
दंगलीचे वातावरण
याच वादात मयूरेश विलास पाटील यांनीही तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनुसार विकास बाफना, संतोष जाधव, चेतन जाधव, मंदा जाधव, रोहित जाधव, विकी जाधव, बंटी जाधव, अजय भोईर, विनय ईगा, गणेश जाधव, निखिल चिल्का, सोनल जाधव, रेखा जाधव, रूपा जाधव आणि चार अनोळखी व्यक्ती (एकूण १८ जण) यांनी एकत्र येऊन शिवीगाळ व मारहाण करण्याच्या उद्देशाने मंदिराचे गेट बंद केले. त्यांनी आपल्याला बाहेर जाण्यापासून रोखून धरत दंगलीचे वातावरण निर्माण केले. आरोपी विकास बाफना याने जाधव कुटुंबीय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपल्याला मारहाण करण्यासाठी चिथावणी दिली, असे मयूरेश पाटील यांनी म्हटले आहे.
