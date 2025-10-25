बॉक्सिंग फेडरेशनचे पदाधिकारी भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीला
महाराष्ट्र बॉक्सिंग फेडरेशन भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीला
मुंबई, ता. २५ ः महाराष्ट्र बॉक्सिंग फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी मुंबई जिल्हा बँकेत अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, संचालक प्रसाद लाड यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या सांगितल्या. संघटनेला पुन्हा वैभवाचे दिवस आणू, असे आश्वासन या वेळी दरेकर यांनी त्यांना दिले.
ज्या संस्था प्रगती करीत नव्हत्या त्या संस्थांमध्ये मी गेल्यावर त्यांना ऊर्जितावस्था आणली, त्यांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आमूलाग्र बदल केले. महाराष्ट्राच्या बॉक्सिंगलाही पुन्हा वैभवाचे दिवस आणू. महायुती सरकार आणि मी तुम्हाला संपूर्ण ताकद देऊ, असे आश्वासन दरेकर यांनी दिले. या वेळी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना दरेकर म्हणाले, की ग्रामीण भागातील मुलांना बॉक्सिंग क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करू. ग्रामीण भागातील मुलांना बॉक्सिंगमध्ये प्रशिक्षण दिले तर ती नावलौकिक मिळवतील आणि महाराष्ट्राचेही नाव मोठे करतील. त्या दृष्टीने पुढील आखणी करू. कल्पकतेने गोष्टी केल्या तर त्या साध्य होतात. तशा काही नावीन्यपूर्ण गोष्टी बॉक्सिंगमध्ये आणता येतील का यासाठी प्रयत्न करू, असा विश्वासही दरेकरांनी बॉक्सिंग फेडरेशनला दिला.
याप्रसंगी महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे माजी अध्यक्ष जय कवळी, माजी उपाध्यक्ष विठ्ठलराव लोखांडकार, भारतीय बॉक्सिंग संघटनेचे सहसचिव राजेश देसाई, मुंबई उपनगर बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र तावडे, पुणे जिल्हा बॉक्सिंग संघटनेचे भरतकुमार व्हावळ, अभिमन्यू सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हा बॉक्सिंग संघटनेचे महेश सकपाळ, वैभव वणकर, नंदुरबारचे मयूर ठाकरे, मयूर बोरसे, चेतन शेवाळे, शैलेश ठाकूर, डॉ. संपत साळुंखे, विजय गुजर, सविता बावनथळे, अरुण भोसले, असीम गफ्फार शेख, प्रथमेश पाचोडे, विक्रांत खेडकर, संकेत धामंदे, शेख गफ्फार अकबर, राजू महाले, अभय राणे, रिद्विक परब, राजीर खान, विजय गोटे यांसह आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.