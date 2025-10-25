पीयूष पांडे अनंतात विलीन
पीयूष पांडे अनंतात विलीन
‘ॲडगुरू’ला अखेरचा निरोप; मान्यवरांची उपस्थिती
मुंबई, ता. २५ ः भारतीय जाहिरातविश्वातील ॲडगुरू पीयूष पांडे यांच्या पार्थिवावर मुंबईतील शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जाहिरात, चित्रपटसृष्टी तसेच कला क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी पांडे यांना अखेरचा निरोप दिला. या वेळी ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मनोज पाहवा, इला अरुण, दिग्दर्शक अशोक पंडित आदी अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित होते.
जाहिरातींचा बादशाह म्हणून ओळख असलेल्या पांडे यांचे शुक्रवारी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी नीता पांडे आहेत. पांडे यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच जाहिरातविश्वात शोककळा पसरली. पांडे यांनी भारतीय जाहिरात क्षेत्राला नवी दिशा दिली. संवादशैली आणि सर्जनशीलतेच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांच्या भावनांना जोडण्याचे काम केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय जाहिरातींना स्थानिक भाषेचा आवाज आणि लोकसंग्रहाची ओळख मिळाली.
पांडे यांनी साध्यासोप्या शब्दांत अधिकाधिक भावना व्यक्त करण्याची कला शिकवली. त्यांच्या कल्पनांमुळे जाहिरात केवळ व्यावसायिक साधन न राहता संवाद आणि संवेदनांचे माध्यम ठरले. जाहिरातविश्वातील योगदानाबद्दल त्यांना २०१६ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पांडे यांच्या जाण्याने जाहिरातजगताचे एक सुवर्णयुग संपले आहे; पण त्यांची विचारशैली, विनोदबुद्धी आणि संवादाची जादू ही येणाऱ्या प्रत्येक सर्जनशील मनासाठी प्रेरणादायी ठेवा ठरेल, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. सहकर्मी, विद्यार्थी आणि मित्रांनी समाजमाध्यमावर पांडे यांना श्रद्धांजली वाहिली.
