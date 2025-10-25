घाटकोपरमध्ये मंदिरावरील कळसाची चोरी
घाटकोपरमध्ये मंदिरावरील कळसाची चोरी
आरोपीला २४ तासांत अटक
घाटकोपर, ता. २५ (बातमीदार) ः घाटकोपरमधील पंतनगर येथील ६० फुटी रोडवरील एका जैन मंदिरावरील सोन्याचा कळस चोरणाऱ्या आरोपीला पंतनगर पोलिसांनी २४ तासांत अटक केली आहे. विजय ऊर्फ बल्ल्या राजू लोंढे असे त्याचे नाव असून, त्याने चोरलेला मंदिराचा कळस हस्तगत करण्यात आला आहे. त्याची किंमत तीन लाख इतकी आहे.
याप्रकरणी पंतनगर पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील फिर्यादी मुकेश बेलखरनाथ पांडे हे येथे पुजारी आहेत. ते श्री साई अमृत बिल्डिंग, रायगड चौक येथे राहतात. चोरीची घटना २४ ऑक्टोबरला पहाटेच्या सुमारास घडली. घटना उघडकीस येताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपास करून आरोपीला चेंबूर येथील अमर महल येथून ताब्यात घेतले. आरोपी पी. एल. लोखंडे मार्ग येथे राहतो. कळसाची चोरी केल्यानंतर आरोपी रिक्षाने गेल्याचे तांत्रिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याआधारे आरोपीची ओळख पटवण्यात आली. गुंडाविरोधी पथकाच्या अंमलदारांनी आरोपी राहत असलेल्या परिसरात शोध घेतला. चोरी केलेला मंदिराचा कळस आरोपीच्या घरी सापडला. आरोपीविरोधात पंतनगर पोलिस ठाणे येथील गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पूर्वी इतर तीन गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत.
