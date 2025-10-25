परतीच्या पावसाने प्रदूषणात घट
एका दिवसात हवेची गुणवत्ता १६३ वरून थेट ३३ वर
ठाणे, ता. २५ (बातमीदार) ः फटाक्यांच्या धुरामुळे प्रदूषित झालेले ठाणे शहर आता पूर्णतः ‘सेफ झोन’मध्ये आले आहे. दिवाळीच्या दिवसांत सायंकाळी पडणाऱ्या परतीच्या पावसामुळे हवेतील प्रदूषण झपाट्याने नियंत्रणात आले असून, त्यामुळे ठाणेकरांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी २१३ एक्यूआयवर पोहोचलेले हे प्रदूषण आता थेट ३३ पेक्षा कमी झाले आहे. त्यामुळे ऐन उत्सवात पडलेला हा अवकाळी पाऊस ठाणेकरांच्या आरोग्यासाठी हिताचा ठरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोबतच वातावरणातील वाढलेला उकाडाही काहीसा कमी झाला आहे. ऐन दिवाळीच्या काळात रोज सायंकाळी फटाके फोडण्याच्या वेळेत पावसाने हजेरी लावल्यामुळे हवेतील धूळ आणि फटाक्यांच्या धुराचे प्रदूषण निवळण्यास मोठी मदत झाली. ठाण्यामधील वायू प्रदूषण मोजणाऱ्या उपवन आणि कापूरबावडी येथील केंद्रांमध्ये हवेतील प्रदूषणाची नीचांकी नोंद झाली आहे. ही नोंद सुरक्षित मानल्या गेलेल्या गटातील सेफ झोनमध्ये असून त्यामुळे ठाणेकरांची आरोग्याची चिंता मिटली आहे.
शुक्रवारी (ता. २४) ठाण्यातील हवेत धूळ आणि धुराचे १६३ एक्यूआय एवढे ‘चिंताजनक’ प्रदूषण आढळून आले होते, ते एकाच दिवसात शनिवारी (ता. २५) केवळ ३३ एवढे झाले आहे. एका दिवसात हवा शुद्ध होण्याचा ठाण्यातील हा बहुतेक पहिलाच प्रकार असावा.
प्रदूषण पातळी :
ठिकाण शुक्रवार (२४ ऑक्टोबर) शनिवार (२५ ऑक्टोबर)
उपवन १६३ ३३
कासारवडवली ४६ (बुधवार) २३
