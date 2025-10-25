माझी शाळा सुंदर शाळामध्ये पर्यावरण जनजागृतीलाही प्राधान्य
‘माझी शाळा सुंदर शाळा’मध्ये पर्यावरणाला प्राधान्य
‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियान ३ नोव्हेंबरपासून होणार सुरू
मुंबई, ता. २५ ः राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्याला ३ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. या अभियानात शालेय शिक्षण विभागाने यंदा शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच पर्यावरण जनजागृती आणि उपक्रमांना विशेष प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर विद्यार्थी विकास, क्रीडा आणि स्वच्छतेचे महत्त्वही या माध्यमातून पटवून दिले जाणार आहे.
हे अभियान ३ नोव्हेंबरपासून ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत चालणार आहे. अभियानात विविध स्तर आणि वर्गवारीमध्ये विजेत्या ठरणाऱ्या शाळांना एकूण ७२ कोटी २२ लाख रुपयांची भव्य पारितोषिके दिली जाणार आहेत. यामध्ये शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर व्यवस्थापनांच्या शाळांचा समावेश असेल.
अभियानाच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली असून, ती २ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. ३१ डिसेंबर रोजी अभियानाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर १ जानेवारी २०२६ ते ७ फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडेल. यानंतर अभियानाचा राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभाचा मोठा कार्यक्रम मुंबईत होणार आहे.
गुणांचे निकष
या अभियानात सहभागी होणाऱ्या शाळांना एकूण २०० गुणांवर आधारित मूल्यांकन केले जाईल. यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ३८ गुण, शासन ध्येयधोरण अंमलबजावणीसाठी १०१ गुण आणि शैक्षणिक संपादणूकसाठी ६१ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, पर्यावरण आदींसाठी खास गुण दिले जातील.
वरच्या स्तरावरील शाळा पात्र
दरम्यान, यावर्षीच्या अभियानात पारितोषिकांसाठी शाळांना मागील वर्षीच्या (टप्पा-एक किंवा टप्पा-दोन) स्तरापेक्षा वरचा (उच्च) क्रमांक मिळवावा लागणार आहे. मागील वर्षीच्या क्रमांकापेक्षा खालच्या क्रमांकासाठी शाळेचा यावर्षी विचार केला जाणार नाही. मूल्यांकनामध्ये सर्वोत्तम कार्य करणाऱ्या राज्यातील विविध स्तरांवरील बक्षीसपात्र शाळांच्या व्यवस्थापन समितीचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात येणार आहे.
