निवृत्तीनंतर ग्रॅज्युइटीसाठी बेस्ट कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीसाठी बेस्ट कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः सेवानिवृत्तीनंतर ३० दिवसांत ग्रॅच्युइटीचे पैसे कामगारांना मिळायला हवे होते; मात्र चार वर्षे झाली तरी अद्याप मिळालेले नाहीत. ग्रॅच्युइटीचे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. चार हजार ५०० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचे पैसे देण्यासाठी सुमारे ७०० कोटींची गरज भासणार आहे.
आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमासमोर कर्जाचा डोंगर उभा झाला आहे. मुंबई महापालिका, टाटा पाॅवर, राज्य सरकार, बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटीसह अन्य देणी याची थकबाकीची रक्कम सुमारे तीन हजार कोटींच्या घरात जाते; मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीवर आधीच आर्थिक भार येत असल्याने बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची देणी देण्यात अडचणी येत आहेत; परंतु सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी लवकरात लवकर देण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे बेस्ट उपक्रमातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
बॅंकांकडून कर्ज देण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात सध्या कार्यरत २६ हजार अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळेवर वेतन देणे शक्य होत नाही. त्यात चार हजारांहून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युइटीपोटी ७०० कोटी रुपये देणे आहे. २०२२ पासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचे पैसे देणे असून लवकरात लवकर पैसे न मिळाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
व्याजासह रक्कम द्यावी
सहा वर्षे पोलिस खात्यात नोकरी केली; पण पगार तुटपुंजा म्हणून बेस्ट उपक्रमात कामाला लागलो. १९८९ मध्ये बेस्ट उपक्रमाची स्थिती चांगली होती. ३४ वर्षे सेवा केल्यानंतर आता आपल्याच पैशांसाठी चकरा माराव्या लागतात, हे दुर्दैव आहे. आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचे पैसे व्याजासह द्यावी, अशी मागणी असल्याचे बेस्टचे सेवानिवृत्त कर्मचारी रामकृष्ण सावंत यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.