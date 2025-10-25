पोसरी गावाजवळ ओढ्यात आढळला तरुणाचा मृतदेह
पोसरी गावाजवळील ओढ्यात तरुणाचा मृतदेह
कर्जत, ता. २५ (बातमीदार) ः तालुक्यातील पोसरी गावाजवळ उल्हास नदीलगतच्या ओढ्यात आज सकाळी एका २५ ते ३० वयोगटातील तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. स्थानिकांनी पाण्यात मृतदेह तरंगताना पाहिल्यानंतर तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. मृतदेहावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत, तसेच पायातील चप्पलही तशीच होती; मात्र मृतदेह पाण्यात बुडालेला असल्याने काही भाग माशांनी खाल्ला असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे मृत्यू काही तास किंवा एक दिवसापूर्वी झाल्याचा अंदाज आहे.
दारूच्या नशेत पाय घसरून पाण्यात पडल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली, तरी ओढ्यात स्थिर पाणी असल्याने मृत व्यक्ती स्वतःहून तेथे गेली की त्याला कोणी आणले, हे गूढ कायम आहे. मृतदेहाची ओळख अद्याप पटलेली नसून, तो परप्रांतीय असण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवला असून, घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.
