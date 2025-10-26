ढगफुटी सदृश्य पावसाने भात उत्पादक उद्धवस्त
ढगफुटीसदृश पावसाने शेतकरी उद्ध्वस्त
भिवंडीत भातपीक पाण्याखाली
वज्रेश्वरी, ता. २६ (बातमीदार) : भिवंडी तालुका भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जातो; मात्र शनिवारी (ता. २५) रात्री झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे येथील भात उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुसळधार पावसामुळे शेतात कापून ठेवलेले भातपीक पाण्याखाली गेल्याने ते पाण्यावर तरंगत असल्याची विदारक दृश्ये सध्या पाहायला मिळत आहेत. या मोठ्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
दिवाळीपूर्वी झालेल्या पावसातही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या संकटातून कसेतरी वाचलेले पीक आता पुन्हा पाण्याखाली गेले आहे. दिवाळीपूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनाने केले होते, मात्र त्याची नुकसानभरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. दिवाळीआधी झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिवाळीत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते, मात्र दिवाळी होऊनही मागील नुकसानीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. सध्याच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. सतत दोन वर्षांपासून भातशेती संकटात असल्याने, शेतकरीवर्ग संतप्त झाला असून, त्यांच्यात उद्रेक होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
भातशेतीवर टांगती तलवार
सततच्या नुकसानीमुळे भात उत्पादक शेतकरी भातशेतीकडे पाठ फिरवतो की काय, अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
