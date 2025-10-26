प्रदूषणामुळे ‘एक्झिमा’ त्वचारोगात वाढ
तरुणांमध्ये प्रमाण दुप्पट
डोंबिवली, ता. २६ (बातमीदार) : सध्या आढळणाऱ्या त्वचारोगांमध्ये ‘एक्झिमा’ या त्वचारोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. शीतल देशमुख यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत या आजाराचे प्रमाण दुप्पट झाले असून, विशेषतः लहान मुलांमध्ये ‘अटॉपिक डर्मेटाइटिस’ आणि तरुणांमध्ये ‘एक्झिमा’ झपाट्याने वाढत आहे. दर महिन्याला त्वचेच्या समस्या घेऊन येणाऱ्या एकूण रुग्णांपैकी सुमारे १० टक्के रुग्णांना एक्झिमा असतो.
एक्झिमा वाढण्यामागे जीवनशैली आणि पर्यावरणातील बदल जबाबदार आहेत. हवामानातील अनियमित बदल, वाढते प्रदूषण (धूलिकण) आणि गरम-थंड हवामानात होणारे अचानक बदल यामुळे त्वचारोग होतो. रासायनिक पदार्थ असलेली सौंदर्यप्रसाधने, डिटर्जंट्स आणि साबण/सॅनिटायझरचा वारंवार वापर केल्यास त्वचारोगाची शक्यता बळावते. ताण-तणावयुक्त जीवनशैली आणि चुकीचा आहार, परफ्युम, सेंट किंवा पाळीव प्राण्यांच्या धुळीमुळे त्वचेत संवेदनशीलता वाढते.
एक्झिमा म्हणजे नेमके काय?
एक्झिमा हा एक दीर्घकालीन त्वचाविकार आहे. यात त्वचा खाजवते, लालसर होते, कोरडी पडते आणि काही वेळा फोड येऊन सूज येते. याची लक्षणे काळानुसार उच्च-तीव्रतेसह येतात आणि कमी होतात.
एक्झिमाचे मुख्य प्रकार :
प्रकार वैशिष्ट्ये
अटॉपिक डर्मेटाइटिस सर्वात सामान्य, प्रामुख्याने मुलांमध्ये आढळतो (मुख्य कारण : वायुप्रदूषण).
कॉन्टॅक्ट डर्मेटाइटिस रासायनिक पदार्थ, साबण, धूळ किंवा धातू यांच्या संपर्कातून होतो.
न्यूमोलेजिक एक्झिमा त्वचेवर वर्तुळाकार लाल चट्टे तयार होतात.
स्टीटिओटिपिक एक्झिमा डोक्यावर किंवा चेहऱ्यावर, केसांच्या आसपास पांढऱ्या/जाळ्या पट्ट्या तयार होतात.
प्रतिबंधात्मक सल्ला
डॉ. शीतल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे की, एक्झिमाचा कोणताही कायमस्वरूपी इलाज नाही, परंतु योग्य उपचार आणि काळजी घेतल्यास तो नियंत्रणात आणता येतो. त्वचा नेहमी मॉइश्चराइज्ड ठेवा. सुगंधरहित साबण आणि क्रीम वापरा. आहारात फळे, भाज्या आणि ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड युक्त पदार्थांचे प्रमाण वाढवा आणि ताण-तणाव टाळा.असा सल्ला दिला आहे.
