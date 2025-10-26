श्री संत शितोळेबाबा दरबाराचा उद्घाटन
श्री संत शितोळेबाबा दरबाराचे उद्घाटन
घाटकोपर, ता. २६ (बातमीदार) ः येथील असल्फा नगरात बुधवारी (ता. २९) संत श्री शितोळेबाबा चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे श्री स्वामी समर्थ महाराज आणि श्री संत शितोळेबाबा दरबाराचा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. आमदार दिलीप लांडे यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडणार आहे. लांडे यांच्या माध्यमातून श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ आणि श्री संत शितोळेबाबा दरबाराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. २८ ऑक्टोबरला सकाळी ८ वाजता गणेशपूजन, पुण्याह वाचन, मातृकापूजन, नांदी श्राद्ध, मुख्य देवता स्थापना, क्षेत्रपाल मंडल स्थापना, वास्तूमंडल स्थापना, योगिनी मंडल स्थापना, नवग्रह पूजन ईशान्य रुद्र कलश पूजा आदी विधी होतील. बुधवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून स्थापित देवता पूजन, मूर्ती उग्नतरण विधी, मुख्य देवता हवन, मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा, क्षेत्रपाल बली पूजा, पूर्णाहुती, आरती केली जाईल. नागरिकांनी सहकुटुंब उपस्थित राहावे, असे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.
