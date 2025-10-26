वृद्धाच्या मृत्यूप्रकरणी दोघांवर गुन्हा
आर्थिक वादातून आत्महत्या केल्याचे तपासात स्पष्ट
नवी मुंबई, ता. २६ (वार्ताहर) ः सानपाडा येथे राहणाऱ्या रघुनाथ कांदळगावकर (६१) यांनी आर्थिक व्यवहारातील वादातून मानसिक त्रासाला कंटाळून ७ एप्रिल २०२५ रोजी आत्महत्या केली होती. आर्थिक वादातून हा प्रकार घडला असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले असून सानपाडा पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी या प्रकरणात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सानपाडा सेक्टर सातमधील पार्क व्ह्यू सोसायटीत कुटुंबासह राहत होते. त्यांनी इमारतीच्या टेरेसवर गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्या वेळी कांदळगावकर यांनी लिहिलेली चिठ्ठी त्यांच्या घरामध्ये सापडली होती. या चिठ्ठीत कांदळगावकर यांनी कोल्हापूर येथील भीमराव पाटील, सीवूड-दारावे येथील बबलू ऊर्फ रामप्रसाद यादव यांचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. दोघांनी वेगवेगळ्या कारणांनी घेतलेले पैसे परत केले नसल्यामुळे आत्महत्या करत असल्याचे नमूद केले होते. तसेच याच मानसिक त्रासातून त्यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार त्यांचे पुत्र सिद्धेश कांदळगावकर यांनी सानपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. त्यानुसार सानपाडा पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. २४) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
व्यवसायाच्या नावाखाली फसवणूक
कोल्हापूर येथील भीमराव आनंदा पाटील यांनी कांदळगावकर यांच्याकडून व्यवसायासाठी ६५ लाख रुपये घेतले होते. तसेच सीवूड-दारावे सेक्टर २३ मध्ये राहणारा बबलू ऊर्फ रामप्रसाद फुन्नन यादवने डेअरी व्यवसायासाठी ५० लाख रुपये घेतले होते.
