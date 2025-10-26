वसईतील पारपत्र कार्यालयातील क्षमता वाढवावी
पालघर, ता. २६ ः वसईमधील पारपत्र कार्यालयातील अर्ज स्वीकृती क्षमता वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी हे कार्यालय ६ डिसेंबर २०२२ रोजी सुरू झाले. या कार्यालयामुळे नागरिकांना पारपत्र आणि पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी (पीसीसी) मुंबई किंवा ठाणे येथे जाण्याची गरज नाही; मात्र सध्या या कार्यालयात दररोज केवळ ६३ अर्ज आणि दोन पीसीसी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने वसई पासपोर्ट कार्यालयाची अर्ज स्वीकृती क्षमता वाढवावी, अशी विनंती खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना पत्र लिहून केली आहे.
पालघर जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ४५ लाखांच्या जवळपास असून त्यापैकी २५ लाख नागरिक वसई तालुक्यात राहतात. या पार्श्वभूमीवर सध्याची अर्ज स्वीकृती मर्यादा अपुरी ठरत आहे. या भागामधील नागरिक परदेशात रोजगार, शिक्षण, व्यवसाय आणि विविध कारणांसाठी जात असल्याने त्यांना वेळेवर मुलाखत मिळविण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ही मागणी करण्यात आली आहे. वसई पारपत्र कार्यालयामुळे पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे; मात्र वाढत्या मागणीचा विचार करता अर्ज स्वीकृती क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे, असे डॉ. हेमंत सवरा यांनी सांगितले.
