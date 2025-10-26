चिंचपाडा - विजयनगर रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात
चिंचपाडा-विजयनगर रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात
‘कल्व्हर्ट’चे काम पूर्ण झाल्यावर कोंडीतून नागरिकांना दिलासा
कल्याण, ता. २६ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेकडील विजयनगर ते चिंचपाडा जोड रस्त्यावरील ‘कल्व्हर्ट’ बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, हा महत्त्वाचा मार्ग लवकरच प्रवासी, नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. शहराच्या पूर्वेकडील अनेक अंतर्गत रस्ते बंद असल्याने नागरिकांना सध्या मोठ्या अडचणींचा आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
सध्या एकाच मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात रहदारी वाढल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी ठोस उपाययोजना न केल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. कल्व्हर्ट बांधण्याचे काम सुरू असल्याने सध्या विजयनगर परिसरात येण्यासाठी पूना लिंक रोड तसेच १०० फुटी रस्त्याचा वापर करावा लागत आहे. यामुळे आमराई परिसरातील निमुळत्या मार्गावर सायंकाळी मोठी वाहतूक कोंडी होत असून, हॉर्नच्या सततच्या आवाजाने नागरिक वैतागले आहेत.
मागील महिनाभरापासून विजयनगर, तिसगाव, शंभर फुटी आणि श्रीमलंगगडकडे जाणारा हा अंतर्गत रस्ता कामासाठी बंद ठेवण्यात आला होता. आता हे काम पूर्ण होऊन मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाल्यावर या क्षेत्रातील नागरिक, पालक, विद्यार्थी आणि वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भविष्यात शहरातील अंतर्गत रस्ते नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
ड्रेनेजच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय :
आमराईकडे वळणाऱ्या या मार्गिकेबाहेरील ड्रेनेजच्या झाकणातून संपूर्ण पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी येत होते. ‘सकाळ’ने या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. पावसाने विश्रांती घेताच या ठिकाणी खोदकाम करून नव्याने काम सुरू करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.