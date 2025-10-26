पावसामुळे हिवाळा देखील लांबणार?
सहामाही पावसाळा; हिवाळा लांबणार?
ऑक्टोबरअखेरही पावसाचा जोर; प्रदूषण घटले, पण सणासुदीचा आनंद हिरावला
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) : चार महिन्यांचा मॉन्सूनचा ऋतुकाळ यंदा सहा महिन्यांवर गेला असून, ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी बदलापुरात पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली आहे. मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या या ‘सहामाही पावसाळ्या’मुळे यंदा बदलापूरकरांना पावसाळी निसर्ग पर्यटनाचा आनंद हिवाळ्यातदेखील घेता येत आहे.
२०२५ हे वर्ष अनेक अनुभव देणारे ठरले आहे. २०१३ नंतर जवळजवळ १२ वर्षांनी यंदा मे महिन्यातच मॉन्सूनला सुरुवात झाली आणि ऑक्टोबर संपेपर्यंत तो थांबायचे नाव घेत नाहीय; मात्र यंदा सहा महिने पाऊस पडूनदेखील बदलापूरकरांना पुराच्या मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागले नाही. जेव्हा उल्हास नदीने धोक्याची पातळी गाठली, तेव्हा निसर्गाच्या कृपेने पाऊस ओसरला आणि पुराची भीती कमी झाली.
सहा महिने पडलेल्या पावसामुळे शहरात दोन मोठे बदल दिसून आले. शहरातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून, वातावरण स्वच्छ आणि सुंदर झाले आहे. सह्याद्री डोंगररांगा हिरवळीने भरून निघाल्या असून, बदलापूरकर स्वच्छ निसर्गाचा आनंद घेत आहेत. यंदा सणासुदीचा आनंद मात्र बदलापूरकरांना घेता आला नाही. गणपतीत बाप्पाच्या आगमनाला व विसर्जनाला, तसेच नवरात्रीत गरबाप्रेमींसाठी आणि दिवाळीत फटाके वाजवण्याचा आनंद घेतानाही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सतत पाऊस ठाण मांडून बसल्यामुळे पावसाळा संपून हिवाळा कधी सुरू होणार, याची बदलापूरकर वाट पाहात आहेत, तर काही निसर्गप्रेमी पर्यटक हिवाळ्यातही पावसाळी पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत.
हवामान अभ्यासकांचा अंदाज
हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अरबी समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत पाऊस राहणार आहे. हा पट्टा समुद्रात कायम राहिल्यास नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातदेखील पावसाचा अनुभव बदलापूरकरांना घेता येईल. पावसाचा मुक्काम वाढल्याने हिवाळा ऋतू लांबला असून, नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारण हिवाळ्याला सुरुवात होईल.
