सतीश शाह यांना अखेरचा निरोप
सतीश शाह यांना अखेरचा निरोप
पवनहंस स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार
मुंबई, ता. २६ ः बहुआयामी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांना आज मुंबईत अखेरचा निरोप देण्यात आला. विलेपार्ले येथील पवनहंस स्मशानभूमी येथे त्यांच्या पार्थिवावर सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी बॉलीवूड आणि दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होती.
गेल्या काही दिवसांपासून शाह मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होते. नुकतीच त्यांच्यावर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती; मात्र शनिवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास हिंदुजा रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शाह यांच्या अंत्यदर्शनासाठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक जण उपस्थित होते. त्यामध्ये अभिनेते दिलीप जोशी, जॉनी लिव्हर, नसिरुद्दीन शाह, देवेन भोजनी, अंजन श्रीवास्तव, जॅकी श्रॉफ, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, दिग्दर्शक डेव्हिड धवन, कुणाल कोहली, निर्माते अशोक पंडित, तसेच ‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’ मालिकेतील सहकलाकार सुमीत राघवन, रूपाली गांगुली, रत्ना पाठक-शाह आणि राजेश कुमार यांनी त्यांचे अंतिम दर्शन घेतले.
सतीश शाह यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात १९८४ मध्ये आलेल्या ‘ये जो है जिंदगी’ या टीव्ही मालिकेतून केली. या मालिकेतील त्यांच्या विनोदी भूमिकेमुळे ते घराघरात पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी टीव्ही मालिकांबरोबरच २०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. १९८३ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘जाने भी दो यारो’ या कल्ट क्लासिक चित्रपटाने त्यांच्या करिअरला वेगळं वळण दिलं. त्यानंतर ‘हम आपके है कौन,’ ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे,’ ‘मै हूँ ना,’ ‘कल हो ना हो,’ ‘ओम शांती ओम’ अशा अनेक हिट चित्रपटांमध्ये त्यांनी लक्षवेधी भूमिका साकारल्या. ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’मधील इंद्रवदन साराभाई ही त्यांची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात कोरलेली आहे. हिंदीसह गुजराती रंगभूमी आणि मराठी चित्रपटांमध्येही त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.