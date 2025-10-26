एक अनोखी दिवाळी पहाट :
ठाण्यात विशेष मुलांची विशेष दिवाळी पहाट साजरी
ठाणे, ता. २६ ः शिवसेना नौपाडा विभागप्रमुख यांच्या पुढाकाराने दिव्यांग कला केंद्र, अभिनय कट्टा, कल्पांत यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष मुलांची विशेष दिवाळी पहाट साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला खासदार नरेश म्हस्के यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.
लक्षवेधी सादरीकरण या दिव्यांग कला केंद्रातील दिव्यांग मुलांनी सादर केले. अगदी वासुदेव, लल्लाटी भंडार, लावणी, आई तुझं देऊळ, साईबाबांचा प्रवेश असे एकापेक्षा एक भान हरपून जाणारी विविध वेशभूषेतील कलाविष्कार पाहून उपस्थित भारावून गेले.
या दिवाळी पहाटमध्ये नेहमीप्रमाणे सामाजिक भान जपत प्रभाग क्रमांक २१मधील महापालिकेच्या प्रभाग स्वच्छ करणाऱ्या समस्त कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देण्यात आली. तर कार्यक्रमात नौपाडा संगीत कट्ट्याच्या विभागातील गायकांनी आपली गायन कला सादर करीत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. तसेच १९७२ पासून कचरावेचक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या सोनावणे आजींचा किरण नाकती व भास्कर पाटील यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
किरण नाकती यांच्या संकल्पनेतून प्रभाग क्र. २१ मध्ये नव्याने उद्योग करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना आपल्या विभागात बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, याकरिता आपले उद्योजक या समूहाची निर्मिती करून नरेश म्हस्के यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
