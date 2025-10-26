कल्याण-डोंबिवली ''अस्वच्छ'' श्रेणीत
कल्याण-डोंबिवली ‘अस्वच्छ’ श्रेणीत
फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे वायू गुणवत्ता निर्देशांक २५० पर्यंत
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : दिवाळी सणात कल्याण-डोंबिवली शहरात नागरिकांनी केलेल्या फटाक्यांच्या मोठ्या आतषबाजीमुळे हवा प्रदूषणामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाढलेल्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वसनाच्या आजारांची लागण झाली असून, घसा खवखवणे, खोकला, सर्दी आदी साथीच्या आजारांनी नागरिक बेजार झाले आहेत. दरम्यान, शहरातील वायू गुणवत्तेचा निर्देशांक तब्बल २५० पर्यंत पोहोचला असून, शहर ‘अस्वच्छ’ श्रेणीत गेले आहे.
दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात फोडलेल्या फटाक्यांमुळे पसरलेला धूर हवेत सूक्ष्म धूल (पीएम २.५) स्वरूपात बराच काळ राहिला. शांत वारा आणि हवेचा प्रवाह मंद असल्याने फटाक्यांचा व वाहनांचा धूर वातावरणात अडकून राहिला. परिणामी, सूक्ष्म प्रदूषणकण (पीएम २.५) यांची घनता वाढली आणि हवेची गुणवत्ता झपाट्याने खालावली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, आठवडाभरात कल्याणचा गुणवत्ता निर्देशांक ६४ वरून थेट २४९ पर्यंत पोहोचला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही पातळी ‘अस्वच्छ’ मानली जाते. हरित फटाके फोडण्याचे आवाहन करूनही नागरिकांनी धूर पसरवणारे फटाके मोठ्या प्रमाणात फोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
श्वसनाच्या आजारांत वाढ
प्रदूषणामुळे श्वसनासंबंधी आजार वाढू लागले आहेत. श्वसन नलिका, फुप्फुसे, दम्याचे विकार, शिंका येणे, नाक गळणे आणि डोकेदुखी यांसारखे त्रास वाढल्याने डॉक्टरांकडे या संबंधित रुग्णांची उपचारासाठी होणारी गर्दी वाढल्याचे दिसून येत आहे.
दिनांक गुणवत्ता निर्देशांक (
२३ ऑक्टोबर १३०
२२ ऑक्टोबर १८२
२१ ऑक्टोबर २४९
२० ऑक्टोबर २१६
१९ ऑक्टोबर १३२
