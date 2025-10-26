पादचारी पुलामुळे ग्रामस्थांना दिलासा
मनोर, ता. २६ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील हलोली गावातील पडवळ पाडा येथे पादचारी पूल उभारण्यात आल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय दूर झाली आहे. येथे महामार्ग ओलांडताना झालेल्या अपघातांमध्ये स्थानिकांसह चालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पडवळ पाडा येथे पादचारी पूल उभारण्याची मागणी केली जात होती.
पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात माजी जिल्हा परिषद सदस्या विनया पाटील यांनी पादचारी पुलाच्या बांधकामाची मागणीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी अभियंत्यांना पडवळ पाडा येथे पादचारी पुलाच्या बांधकामाबाबत सर्वेक्षण, पुलाच्या बांधकामाचे ठिकाण निश्चित करण्यासह पुलाचे रेखाचित्र आणि अंदाजपत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. अभियंता स्तरावरून प्रकल्प संचालकांकडे आलेला प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर महिनाभरापूर्वी पडवळ पाडा येथे पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. पडवळ पाडा येथील पादचारी पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तो रहदारीसाठी खुला करण्यात आला आहे.
