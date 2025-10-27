चाकूचा धाक दाखवत तरुणाला लुटले
ठाणे, ता. २७ : गुडघ्याच्या दुखापतीवर खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी निघालेल्या एका तरुणाला चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात शुक्रवारी (ता. २४) रात्री घडली. मोहित सिंग (वय २३, रा. अंबिकानगर २) हा तरुण उपचारासाठी रुग्णालयात जात असताना, त्याचा तोंडओळख असलेला सक्षम सिंग ऊर्फ डॉन (वय २१) याने त्याला अंबिकानगर येथे अडवले. सक्षमने दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले. तसेच मोहितच्या खिशात हात टाकला. मोहितने विरोध केल्यावर सक्षमने त्याला मारहाण केली व चाकूचा धाक दाखवला. त्याने मोहितचा मोबाईल घेऊन ऑनलाइन पैसे हस्तांतरित करण्यास सांगितले; मात्र त्यालाही विरोध केल्यावर सक्षमने मोहितच्या खिशातून उपचारासाठी ठेवलेले दोन हजार ३०० रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले आणि पळ काढला. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिसांनी आरोपी सक्षम सिंग ऊर्फ डॉन याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
