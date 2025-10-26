नॅशनल पार्कचा आराखडा की बांधकामाची ब्लूप्रिंट?
पर्यावरणवाद्यांचा तीव्र आक्षेप, आदिवासींचा एल्गार
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ईको-संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा आराखडा सध्या राज्यात पर्यावरणप्रेमी आणि आदिवासी समाजाच्या तीव्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. या आराखड्यावर स्थानिक आदिवासींसह पर्यावरण संस्थांनी सविस्तर आणि तीव्र हरकती नोंदवल्या असून, हा आराखडा संवर्धनाऐवजी बांधकामकेंद्रित आहे. निसर्गावर घाव घालणारा दस्तऐवज ठरत आहे, असा आरोप केला आहे. याविरोधात उद्यान परिसरातील आदिवासी समाजानेही एल्गार पुकारण्याची घोषणा केली आहे. आमच्या भूमीवरचे निर्णय आमच्यावाचून कसे घेतले जात आहेत, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केलेल्या आपल्या लेखी हरकतींमध्ये वनशक्ती या संस्थेने आराखड्यातील अनेक तांत्रिक व धोरणात्मक त्रुटींचा पाढा वाचला आहे. आराखड्यात नैसर्गिक जंगल, नद्यांचे उगमस्थान, डोंगररांगा आणि जैवविविधतेने समृद्ध गावे संरक्षणातून वगळली गेली आहेत. आरे, दिंडोशी, गोंडगाव, साई बंगोडा, येऊर, मोरी ही गावे ईएसझेड-३ झोनमध्ये समाविष्ट केली गेली पाहिजेत. या भागातील २१० एकरांहून अधिक वनक्षेत्र बांधकामासाठी खुले ठेवणे म्हणजे अधिसूचनेच्या मूळ उद्दिष्टांवर घाव घालणे आहे, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. आदिवासी संघटनांनी बैठकांचा धडाका लावला आहे. त्यांनी या आराखड्याविरोधात आदिवासींमध्ये जागृती मोहीम सुरू केली आहे. महापालिकेने आमच्या सूचना न ऐकल्यास आम्ही आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
बैठक घेऊन निषेध
दुसरीकडे, उद्यान परिसरातील ५६ आदिवासी पाड्यांपैकी २२ पाड्यांवर या आराखड्याचा थेट परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक आदिवासी रहिवाशांनी नुकतीच बैठक घेऊन महापालिकेच्या आराखड्याचा निषेध केला. त्यांचा आरोप आहे की, आराखडा इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध करण्यात आला, तो स्थानिकांना समजतच नाही. हरकती कशा द्यायच्या याची माहितीही नाही. इंग्रजी आराखडा देऊन सरकार आम्हाला गप्प बसवायचे ठरवतेय काय, असा संतप्त प्रश्न आदिवासी एकता संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते आनंदराव मोघा यांनी विचारला आहे.