उल्हासनगरात हटरी पूजनानंतर अस्वच्छता
हीराघाट परिसरात हटऱ्यांचे ढीग
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : सिंधी समाजाच्या पारंपरिक ‘हटरी पूजन’नंतर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उल्हासनगर शहरात अनेक ठिकाणी हटऱ्या रस्त्यावर टाकल्याने अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली आहे. कॅम्प क्रमांक ३ येथील हीराघाट परिसरात माती आणि लाकडाच्या हटऱ्यांचे ढीग साचल्यामुळे परिसरात घाण आणि दुर्गंधीचे वातावरण आहे. परिसरातील नागरिकांनी याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील काही वर्षांपासून सामाजिक संस्था या हटऱ्या गोळा करून माती व लाकूड वेगळे करून स्वच्छता राखत होत्या, मात्र यंदा कोणीही पुढाकार न घेतल्याने आणि महानगरपालिकेनेही साफसफाई न केल्यामुळे रस्त्यांवरून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे.
हटरी पूजन ही सिंधी समाजाची पारंपरिक प्रथा असून, पूजनानंतर हटऱ्या रस्त्यावर टाकल्या जातात. यामुळे शहराच्या स्वच्छतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे प्रशासन आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येऊन या हटऱ्यांचे नियोजित आणि पर्यावरणपूरक निस्तारण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी सजग नागरिकांनी केली आहे. हटऱ्यांची माती आणि लाकूड पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवता येऊ शकते, असे मतही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
पुनर्वापर शक्य
सिंधी समाजातील हटरी पूजन ही दीपावलीतील एक अत्यंत महत्त्वाची आणि पारंपरिक प्रथा आहे. घरातील प्रत्येक पुरुष सदस्याच्या नावाने मातीची हटरी पूजली जाते, मात्र पूजा संपल्यानंतर या हटऱ्या रस्त्यावर टाकल्या जात असल्याने शहराच्या स्वच्छतेवर परिणाम होतो. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, प्रशासन आणि सामाजिक संस्था यांनी मिळून या हटऱ्यांचे नियोजित पुनर्वापर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
पारंपरिक सणांचा सन्मान
शहरातील सजग नागरिक आणि काही स्वयंसेवी संघटनांनी आवाहन केले आहे की, पुढील वर्षीपासून महापालिका आणि सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त उपक्रमातून या हटऱ्यांचा पर्यावरणपूरक निपटारा करावा. हटऱ्यांची माती पुन्हा वापरण्यायोग्य करता येऊ शकते, तर लाकडाचा वापर इतर उपयुक्त कामांसाठीही होऊ शकतो. योग्य नियोजन केल्यास पारंपरिक सणांचा सन्मान राखत शहर स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल.
