गुरुनानक प्रकाशपर्वानिमित्त भक्तीचा महासागर
उल्हासनगरात प्रभातफेरीत भाविकांचा उत्साह
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : शीख धर्माचे संस्थापक, मानवतेचे संदेशवाहक श्री गुरुनानक देवजी महाराज यांच्या ५५६ व्या प्रकाशपर्वाच्या निमित्ताने उल्हासनगर शहरात श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहाचे अभूतपूर्व वातावरण निर्माण झाले आहे. कॅम्प क्रमांक ३ येथील प्रसिद्ध धन गुरुनानक दरबार डेरा संत बाबा थाहीरिया सिंह साहिब दरबार यांच्या वतीने २४ ऑक्टोबरपासून ५ नोव्हेंबर पर्यंत चालणाऱ्या बारादिवसीय प्रभातफेरी उत्सवाला प्रारंभ झाला आहे.
शुक्रवारी (ता. २४) पहिल्या दिवशी पहाटे निघालेल्या प्रभातफेरीत हजारो श्रद्धाळू सहभागी झाले होते. वाहेगुरुजी का खालसा, वाहेगुरुजी की फतेह या जयघोषांनी वातावरण भारावून गेले. सुवर्णकळसांनी सजलेल्या गुरुद्वारातून सुरू झालेली प्रभातफेरी शहराच्या विविध प्रमुख मार्गांवरून भव्यतेने फिरली. लोकांनी फुलांच्या वर्षावाने फेरीचे स्वागत केले. सर्वत्र भक्तिभावाचा सागर उसळला. दरबार व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख भाईसाहिब जसकीरत सिंह साहिब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रबंधक भाईसाहिब त्रिलोचन सिंह (टिल्लू भाईसाहिब) यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रभातफेरी आयोजित केली होती. फेरीचा मार्ग सेक्शन १७, शिवाजी चौक, महाराजा हॉल, दशहरा मैदान, राधाबाई चौक, संघर्ष सामाजिक संस्थान, डॉली नाश्ता सेंटर, संत कंवलराम चौक, शिवाजी चौक अशा विविध ठिकाणांमधून जात दरबारात परतला.
भाविकांच्या सोयीसाठी दरबार व्यवस्थापनाने विशेष बससेवा सुरू केली असून, उल्हासनगर क्रमांक १, २, ४, ५, एंटीलिया, थारवाणी, अंबरनाथ आणि कल्याण येथून दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी गुरुद्वाराकडे बससेवा सुरू आहे. ही सेवा प्रभातफेरी तसेच दरबार दर्शनासाठी भाविकांना मोफत उपलब्ध आहे. दरम्यान, २ नोव्हेंबर रोजी उल्हासनगर कॅम्प ४ आणि ५ मध्ये सर्वात मोठ्या प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात येणार आहे, तर ५ नोव्हेंबरच्या रात्री ९ वाजता भव्य कीर्तन दरबार आयोजित केला असून, यात संत बाबा चिमनजीत सिंह लाल, रोशनसिंह साहिब, गुरुप्रीत सिंह शिमला वाले आणि सनी मूलचंदानी यांसारखे ख्यातनाम प्रवचनकार उपस्थित राहणार आहेत.
भक्तिभावाचा सोहळा
यंदा प्रकाशपर्वाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे हिमाचल प्रदेशातील पवित्र मणिकरण साहिबजीच्या गुरुद्वाराची भव्य झांकी, जी अगदी हुबेहूब स्वरूपात दरबारात साकारण्यात आली आहे. या झांकीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने गर्दी करत असून, श्रद्धेचा जणू उत्सवच दररोज अनुभवायला मिळत आहे. उल्हासनगर शहर या बारादिवसीय भक्तिमय पर्वामुळे सध्या आध्यात्मिकतेने न्हाऊन निघाले आहे. प्रभातफेरीतील गगनभेदी कीर्तन, संगत-सेवा आणि संदेश संपूर्ण शहरात घुमत असून, सगळीकडे गुरुनानक देवजींच्या प्रकाशाने उजळलेला भक्तिभावाचा सोहळा अनुभवायला मिळत आहे.
मोफत बससेवा
दरबार व्यवस्थापनाने उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि कल्याण येथून दररोज सकाळी व संध्याकाळी गुरुद्वाराकडे मोफत बससेवा सुरू केली आहे.
