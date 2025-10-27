महावितरण कार्यालयाच्या स्थलांतरामुळे हाल
कासा, ता. २७ (बातमीदार) : डहाणू महावितरणअंतर्गत कासा येथे गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले शाखा अभियंता वीज वितरण कार्यालय आता स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
कासा येथील जुनी कार्यालयीन इमारत धोकादायक स्थितीत आल्याने ती पाडण्यात आली. त्यामुळे काही काळ हे कार्यालय चारोटी येथे हलवण्यात आले होते, मात्र आता ते सूर्यानगर उपकेंद्रातील इमारतीत हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कासा शाखा अंतर्गत सुमारे २५ ते ३० गावे येतात. यातील अनेक गावे डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेली आहेत. या गावांतील ग्राहकांना विजेच्या तक्रारी, देयकांविषयक अडचणी आदी कारणांसाठी कार्यालयापर्यंत येण्यासाठी ४० ते ४५ किमी अंतर कापावे लागते. आता कार्यालय आणखी सात किमी दूर सूर्यानगरला गेल्यामुळे वेळ आणि पैशाचा मोठा अपव्यय होत असल्याची तक्रार ग्राहकांनी केली आहे.
मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यालय असावे!
सायवन येथील ग्राहक नितेश जाधव म्हणाले की, आम्ही विजेच्या समस्यांप्रकरणी लांबचा प्रवास करून कासा येथे येतो, पण आता कार्यालय आणखी दूर नेल्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहेत. हे कार्यालय पुन्हा कासा येथेच असावे. वाघाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रशांत सातवी यांनी सांगितले, ग्रामीण भागातील अनेक ग्राहक हे गरीब आहेत. त्यांना मोबाईलवर तक्रार नोंदवता येत नाही. त्यामुळे वीज वितरण कार्यालय हे कासा या मध्यवर्ती ठिकाणीच असणे गरजेचे आहे.
वाढीव देयकांच्या तक्रारी
महावितरणने अलीकडेच नवीन वीज मीटर बसविण्याचे काम सुरू केले आहे. या मीटरमुळे अनेक ग्राहकांना अपेक्षेपेक्षा जास्त देयक येत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जवळपास कार्यालय नसल्यामुळे ग्राहकांना अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
गेल्या वर्षी कासा येथील इमारत पाडण्यात आली होती. कार्यालय काही काळ चारोटी येथे होते. आता ते सूर्यानगर येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे, मात्र कासा येथे नवीन जागा शोधण्याचे काम सुरू असून, लवकरच कार्यालय पुन्हा कासा येथे सुरू केले जाईल.
- गणेश दंडगव्हाळ, उपअभियंता, महावितरण
