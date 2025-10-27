पाण्याला सोन्याचा भाव
खारघरमधील सोसायट्यांचा महिन्याला लाखोंचा खर्च
खारघर, ता. २७ (बातमीदार) : परिसरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. काही सोसायट्यांना सिडको टँकरने पाणीपुरवठा करत आहे. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांना महिन्याला लाखोंचा खर्च करावा लागत असून, पाण्याला सोन्याचा भाव आला आहे.
खारघर शहराला कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. अनेक रहिवासी सोसायट्यांमध्ये टॅंकरने पाणी दिले जात आहे. २८० सदनिका असलेल्या खारघर सेक्टर-३५ मधील महावीर सोसायटीने तर गेल्या वर्षभरात सत्तर लाख रुपये, तर एप्रिल ते सप्टेंबर अशा सहा महिन्यांच्या कालावधीत टँकरसाठी जवळपास तीस लाख रुपये मोजले आहेत. या सोसायटीला दररोज दोन लाख ४० लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे, मात्र सिडको एक लाख ४० हजार लिटर पाणी उपलब्ध करून देत असल्याने दररोज प्रति टॅंकरसाठी अडीच हजारांप्रमाणे वर्षाला लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, सिडकोकडे याबाबत अनेकदा लेखी तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत, पण काही कालावधीसाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होतो. नंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होत असल्याने सोसायटीच्या देखभालीचा पैसा पाण्यासाठी खर्च होत आहे. यासंदर्भात सिडको पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी बी. व्ही. गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता झाला नाही.
खारघर वसाहत - सेक्टर-४०
आवश्यक पाणी - ७५ एमएलडी
सिडकोचा पुरवठा - ६५ ते ७० एमएलडी
पाण्याची वाटमारी - आठ ते दहा एमएलडी
सोसायटी मासिक खर्च
किस्टोन विस्टा - एक लाख
चौरंग सिद्धी - एक लाख ३० हजार
ओव्हल सोसायटी - एक लाख ६० हजार
राजकीय नेते निद्रिस्त
तळोजा वसाहतीत काम दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. आजही बहुतांश सोसायटीत टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. विशेष म्हणजे, दिवाळीत रहिवाशांना पाणी विकत घेऊन दिवाळी साजरी करावी लागली. तळोजा वसाहतीत पाणीटंचाई असताना गेल्या वर्षभरात एकाही राजकीय पक्षाने पाणीप्रश्नावरून आंदोलने केली नाहीत. पाणीप्रश्नासारख्या गंभीर विषयावर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे दिसत आहे.
कूपनलिकांची भरमसाट देयके
खारघर सेक्टर-३४, ३५ परिसरातील बहुतांश सोसायटीने आवारात कूपनिलिकांचा आधार घेतला आहे, मात्र त्यासाठी मोटार पंपची जोडणीमुळे मासिक विद्युत देयकापोटी ७० ते ८० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचे भूमी त्रिवार सोसायटीचे पदाधिकारी अनसो देवकर यांनी सांगितले.
कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे रहिवाशांना टँकरसाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे सोसायटीच्या आवारातील जुन्या विहिरीला पुनर्जीवित करताना कपडे, अंघोळीसाठी त्या पाण्याचा उपयोग केला जातो. तरीही वर्षभरात सोसायटीचे सात लाख रुपये टँकरसाठी खर्च झाले आहेत.
- गुलाम सरफरे, गामी सोसायटी, रहिवासी, तळोजा
सिडकोकडून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे प्रति कुटुंबास वार्षिक टँकरसाठी जवळपास वीस हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. सोसायटीने दीड वर्षात एक कोटीहून अधिक रुपये टँकरच्या पाण्यावर खर्च केला आहे. शिवाय अपुऱ्या पाण्यामुळे सोसायटीत वाद निर्माण होत आहे.
- सुनील धुमाळ, पदाधिकारी, महावीर हेरिटेज सोसायटी, खारघर
खारघर, तळोजा परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे रहिवाशांना टँकरच्या पाण्यावर गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. सिडकोच्या दुर्लक्षाविरोधात महाविकास आघाडीच्यावतीने सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
- विश्वनाथ चौधरी, काँग्रेस शहर अध्यक्ष, खारघर
