एसटीचे ‘शयनयान वाहन प्रवासी सुरक्षा मार्गदर्शन’
आंध्र प्रदेश बस अपघातानंतर महामंडळाचा पुढाकार
मुंबई, ता. २७ : आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यात नुकतेच खासगी बसला लागलेल्या आगीत २० प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने ‘शयनयान वाहन प्रवासी सुरक्षा मार्गदर्शन’ अभियान सुरू केल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
बसमधून बाहेर पडण्याचे महत्त्वाचे मार्ग
मुख्य दरवाजा नेहमी खुला ठेवावा. आपत्कालीन दरवाजा अडथळा न ठेवता स्वच्छ ठेवावा. बसच्या छतावरील एस्केप हॅचचा वापर करावा. खिडकीजवळ असलेल्या सुरक्षा हातोडीने काच फोडून बाहेर पडावे.
प्रवाशांनी कशी काळजी घ्यावी
बसमध्ये बसल्यानंतर बाहेर पडण्याचे मार्ग ओळखा, आपत्कालीन दरवाजाजवळ सामान ठेवू नका, सुरक्षा हातोडी कशी वापरायची ते माहिती करून घ्या, संकटात घाबरू नका, शांत राहून बाहेर पडा
पाणी किंवा चादर वापरून आग विझवा, धूर असल्यास जमिनीच्या जवळून सरकून बाहेर या, कोणतेही सामान वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका.
अतिरिक्त खबरदारी
* बसमध्ये धूर, जळत वायरी, किंवा चार्जिंग पॉइंट गरम असल्यास त्वरित चालकाला सांगा.
* ज्वलनशील पदार्थ, फटाके किंवा पेट्रोलियम प्रकार बसमध्ये नेऊ नका.
* रात्रीच्या प्रवासात अधिक काळजी घ्या.
* आपत्कालीन मदतीसाठी ‘१००’, ‘१०८’ किंवा अग्निशमन दलाला फोन करा.
आगीचा त्रिकोण समजून घ्या
आगीसाठी ऑक्सिजन, उष्णता आणि ज्वलनशील पदार्थ लागतात. त्यापैकी एक घटक काढून टाकल्यास आग थांबू शकते. त्यामुळे आग झाकून ऑक्सिजन थांबविण्याचा प्रयत्न करा.
स्लीपर बस ही प्रवासासाठी आरामदायी असली तरी सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. प्रवासी स्वतः जागरूक राहिले, तर अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात.”
कुर्नूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या मोहिमेचा उद्देश प्रवाशांमध्ये सुरक्षा सजगता वाढवणे हा आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
