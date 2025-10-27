ठाण्यात वॉशिंग मशिनला आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील बंजारा वस्तीमधील एका घरात सोमवारी (ता. २७) दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास वॉशिंग मशीनला आग लागल्याची घटना समोर आली. वागळे इस्टेट, बंजारा वस्ती, कमलाकर पवार यांचे घर (रूम क्र. ०४६४) आहे. या घराला आग लागल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला मिळताच घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेत त्यांनी तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळविले. या आगीत वॉशिंग मशीनसह हीटर, प्लॅस्टिकची भांडी आणि इलेक्ट्रिक वायरिंग जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग त्वरित नियंत्रणात आणली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणालाही दुखापत झालेली नाही. या कामासाठी एक फायर आणि एक रेस्क्यू वाहन पाचारण करण्यात आले होते, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.