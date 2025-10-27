सेवाभाव ठाण्याच्या संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा
डॉ. उदय निरगुडकर यांचे प्रतिपादन
ठाणे, ता. २७ : ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर यांनी ठाण्याच्या मातीत रुजलेल्या सेवाभावाला ‘संस्कृतीचा डीएनए’ असे संबोधले आहे. विलास ठुसे यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्यात बोलताना, ठुसे यांच्यासारखी सेवाव्रती व्यक्तिमत्त्वे आजही धर्मवीर आनंद दिघे यांचा वारसा जपत समाजासाठी दीपस्तंभ ठरतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. शारदा एज्युकेशन सोसायटी संचालित आनंद विश्व गुरुकुल महाविद्यालयाच्या वतीने ठाण्यातील माँ कृपा बँक्वेट हॉल येथे हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
गौरवग्रंथाचे अनावरण
डॉ. प्रदीप ढवळ संपादित आणि शारदा प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या ‘स्नेहबंध’ या गौरवग्रंथाचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते झाले. या ग्रंथात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १११ व्यक्तींचे लेख समाविष्ट आहेत. ठुसे यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या ‘ग्रंथतुलेत’ विद्यार्थी, शिक्षक आणि ठाणेकरांनी तब्बल १५० किलो पुस्तके जमा केली. ही जमा झालेली सर्व पुस्तके पालघर तालुक्यातील सावरोली येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला ग्रंथालयनिर्मितीसाठी भेट म्हणून दिली जाणार आहेत.
मान्यवरांचे गौरवोद्गार
दीपस्तंभ विश्वस्तचे यजुवेंद्र महाजन यांनी म्हटले की, माझे काही नाही, जे आहे ते समाजाचे आहे, हा ठुसे दाम्पत्याचा भाव प्रेरणादायी आहे, तर राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप ढवळ यांनी म्हटले की धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या सावलीत राहून ठुसे यांनी समाजसेवेचे व्रत आजही जपले आहे. ‘मी’पेक्षा ‘आम्ही’चा विचार करणारी ही माणसे जपली पाहिजेत. सोहळ्याची सुरुवात ठुसे यांच्या निवासस्थानापासून निघालेल्या रथ मिरवणुकीने झाली. याप्रसंगी खासदार नरेश म्हस्के यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
