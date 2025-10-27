ठेकेदाराच्या दंडातून कर्मचाऱ्यांना पगार
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर पालिका जागी; ‘आपला दवाखाना’ योजना बंद, ८० नवीन आरोग्य केंद्रांना गती!
ठाणे, ता. २७ : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेले ४६ ‘आपला दवाखाना’ कंत्राटदाराने अचानक बंद केल्याने तेथील डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले होते; याप्रकरणी भाजप आमदार संजय केळकर यांनी पालिका प्रशासनावर दबाव आणत कंपनीकडून दंड वसूल करून कर्मचाऱ्यांचे पगार त्वरित देण्याची व संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने, ‘आपला दवाखाना’ चालवणाऱ्या ‘मेडोंगो कंपनी’कडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन पालिका अदा करेल, अशी माहिती उपायुक्त उमेश बिरारीया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ठाणे महापालिकेने २०२० मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली ‘आपला दवाखाना’ योजना आता संपुष्टात आणली गेली आहे, मात्र या योजनेचा पुढील टप्पा म्हणून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या निधीतून शहरात एकूण ८० नवीन आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ५५ केंद्रे सुरू झाली आहेत. उर्वरित २५ केंद्रे नोव्हेंबरअखेरपर्यंत कार्यान्वित होणार आहेत. नवीन केंद्रांमुळे ठाण्यातील एकूण आरोग्य केंद्रांची संख्या ११० पेक्षा अधिक होणार आहे.
करारातील अटींचे उल्लंघन करून काही केंद्रे विनापरवानगी बंद केल्यामुळे महापालिकेने मेडोंगो कंपनीवर ५६ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. ही दंडाची रक्कम कंपनीच्या तीन कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीमधून वसूल केली जाणार आहे. ‘आपला दवाखाना’ योजना बंद झाली असली, तरी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ मात्र सुरूच राहणार आहेत. ठाण्यात १२ पैकी १० ठिकाणी हे दवाखाने कार्यरत असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना घराजवळ उत्तम सेवा देण्यासाठी व्यापक पातळीवर आरोग्यसेवा विस्तारण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सध्या ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालू
ठाणे महापालिकेच्या विद्यमान आरोग्यसेवा नेटवर्कमध्ये सध्या ३३ नागरी आणि उपआरोग्य केंद्रे, तसेच चार रुग्णालये (कळवा, चित्तळे, लोकमान्य नगर, आणि नौपाडा) कार्यरत आहेत. नोव्हेंबर अखेरीस नव्या केंद्रांच्या सुरुवातीने ही संख्या ११० पेक्षा अधिक होणार आहे. आपला दवाखाना योजना बंद झाली असली, तरी तिच्याच स्वरूपात आणि अधिक व्यापक पातळीवर राज्य व केंद्र सरकारने ठाण्यात आरोग्यसेवा विस्तारली आहे. नवीन दवाखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू असल्याचा दावा पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केला.
आपला दवाखाना सुरूच राहणार
दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या आपला दवाखान्याला नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्रांचा पर्याय मिळाला असला तरी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला आपला दवाखाना मात्र सुरूच राहणार आहेत. ठाण्यात १२ ठिकामी आपला दवाखाना सुरू करण्याची मंजुरी मिळाली असून, यापैकी १० ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे.
