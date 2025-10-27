डहाणू-विरारमध्ये लवकरच १५ डब्बा लोकल सेवेत
डहाणू-विरारदरम्यान लवकरच १५ डब्यांची लोकल धावणार
पालघर, ता. २७ ः पश्चिम रेल्वेवर विरारपर्यंत १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरू असून, विरारपुढे फलाटांची लांबी पुरेशी नसल्यामुळे ही लोकल सेवा सुरू करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अलीकडेच उमरोळी आणि सफाळे रेल्वे स्थानकांच्या फलाटाची लांबी वाढवण्यात येत असल्यामुळे आता १५ डब्यांची लोकल सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विरार ते डहाणू रेल्वे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
पालघर जिल्ह्यामध्ये विकास प्रकल्प येत असल्याने जिल्ह्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आशियातील सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत तारापूर येथे आहे. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता सध्याची लोकल सेवा अपुरी पडत आहे. केवळ दोनच मार्ग असल्यामुळे ही सेवा वाढवण्यात अडचण आहे. सद्य:स्थितीत विरार-डहाणू चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमुळे रेल्वेवर ताण निर्माण झाला. रेल्वे प्रवासी आणि प्रवासी संघटना यांनी १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी खासदारांसह विविध स्तरांवर केली होती. खासदार डॉक्टर हेमंत सवरा यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत रेल्वेमंत्र्यांकडे आणि पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ प्रशासनाकडे १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढवण्याच्या सूचना करून त्यासंदर्भात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. त्यामुळे सफाळे, उमरोळी या रेल्वेस्थानकांची लांबी वाढवली जात असून, लांबी पूर्ण झाल्यानंतर ही लोकल धावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सफाळे येथील प्लेटफॉर्मची लांबी वाढविण्याचे कार्य पूर्ण झाले असून, उमरोळी स्थानकात प्लेटफॉर्मची लांबी वाढविण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. लवकरच डहाणू स्थानकातसुद्धा हे कार्य सुरू होईल. डहाणू येथे फलाट क्रमांक १, २ आणि ३ची लांबी १५ डब्यांची लोकल मावेल इतकी असल्याने कदाचित त्यांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
...
१५ डब्यांच्या लोकल
- पश्चिम रेल्वेवर १५ डब्यांची पहिली लोकल नोव्हेंबर २००९मध्ये विरार ते दादरदरम्यान सुरू झाली.
- सुरुवातीच्या काळात ही लोकल विरार, वसई, भाईंदर, बोरिवली,अंधेरी, वांद्रे, दादर स्थानकांत थांबत असे.
- कालांतराने ही १५ डब्यांची लोकल नालासोपारा, नायगाव, मिरा रोड, दहिसर या स्थानकांत फलाटाची लांबी कमी असल्याने दोन वेळा थांबत असे.
- १५ डब्यांची ही लोकल जानेवारी २०११पासून विरार ते चर्चगेट धावू लागली
- पश्चिम रेल्वेवर १५ डब्यांची लोकल सुरू होऊन आता १६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
...
लोकसेवक म्हणून येथील जनतेच्या समस्या प्राधान्याने सोडवणे माझे कर्तव्य आहे. रेल्वे प्रवास कोंडी लक्षात घेता १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढविण्यासाठी तगादा लावून हे काम मंजूर करवून घेतले. लवकरच या लोकल धावतील आणि गर्दी नियंत्रणात येईल.
- डॉ. हेमंत सवरा, खासदार, पालघर
...
पालघर जिल्ह्यासह जिल्ह्याबाहेरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी नजीकच्या काळात १५ डब्यांच्या डहाणू लोकल विरारनंतरच्या स्थानकात धावू लागणार आहेत. याचा आनंद असून आता येथे लोकलला होणारा गर्दीचा त्रास काही प्रमाणात कमी होईल.
- दयानंद पाटील, प्रवासी, केळवे रोड
