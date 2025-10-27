कल्याण-डोंबिवलीत पाणीपुरवठा विस्कळीत!
कल्याण-डोंबिवलीत पाणीटंचाई
प्लांटमध्ये कचरा आल्याने पाणीपुरवठा विस्कळित; नागरिकांच्या मागणीनंतर २८ ऑक्टोबरचा शटडाऊन रद्द
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर) : गेल्या दोन दिवसांपासून टिटवाळा पूर्व-पश्चिमसह इंदिरानगर, सरनोबत नगर, मांडा कोळीवाडा, माउली कृपा सोसायटी आणि जानकी विद्यालय या भागांत पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर, पाणीपुरवठा विभागाने तांत्रिक बिघाडामुळे पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्याची कबुली दिली असून, नागरिकांना दिलासा देत मंगळवारी (ता. २८) नियोजित केलेला नऊ तासांचा शटडाऊन रद्द केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बारवे व मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रात आलेल्या मोठ्या तांत्रिक अडचणीमुळे पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घोडे यांनी याबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले की,‘‘प्लांटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा (गाळ) येत असल्याने पाणीपुरवठा साधने बंद करावी लागली. त्यामुळे पूर्व भागातील काही परिसराचा पाणीपुरवठा खंडित झाला होता.’’
महापालिकेच्या बारवे व मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रांमधील रॉ वॉटर चॅनलमधील गाळ काढणे, तसेच विद्युत आणि यांत्रिकी उपकरणांची दुरुस्ती करण्याकरिता मंगळवारी (ता. २८) सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत (नऊ तास) महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे कल्याण पश्चिम, कल्याण पूर्व आणि कल्याण (ग्रामीण) विभागातील वडवली, शहाड व टिटवाळा गाव परिसराचा पाणीपुरवठा खंडित होणार होता, मात्र नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने हा शटडाउन स्थगित केला असल्याची माहिती घोडे यांनी दिली. यामुळे आधीच पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना आता नियोजित शटडाउनमुळे होणाऱ्या पुढील त्रासातून तात्काळ दिलासा मिळाला आहे.
नियोजनक्षमतेवर नागरिकांनी नाराजी
पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने तांत्रिक पथके दुरुस्तीच्या कामावर लागली आहेत आणि दुपारनंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. वारंवार होणाऱ्या या विस्कळीत पुरवठ्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बाधित झालेले प्रमुख भाग (गेले दोन दिवस)
विभाग परिसराचे नाव
टिटवाळा (पूर्व-पश्चिम) इंदिरानगर
सरनोबत नगर
मांडा कोळीवाडा
माउली कृपा सोसायटी
जानकी विद्यालय
नियोजित कपातीची स्थिती
मंगळवारची पाणीकपात रद्द.
पाणीपुरवठा खंडित होण्याचे कारण
रॉ वॉटर चॅनलमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि कचरा जमा झाला होता.
प्रशासनाचे आवाहन
नागरिकांनी संयम राखावा आणि पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा.
