दिव्यातील १७ हजारांहून अधिक दुबार नावे वगळा
दिव्यात मतदार याद्यांमध्ये १७ हजारांहून अधिक दुबार नावे
ठाणे, ता. २७ : कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील दिवा शहर परिसराच्या मतदार याद्यांमध्ये १७ हजारांहून अधिक दुबार नावे नोंदविल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या गंभीर अनियमिततेबद्दल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या पक्षांनी एकत्र येत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दोन्ही पक्षांनी केलेल्या प्राथमिक तपासणीनुसार, दिवा शहरातील वॉर्ड क्र. २७ आणि २८ मध्ये एकूण १७ हजार २५८ दुबार नावे आढळली आहेत. या नोंदीमुळे निवडणुकीची पारदर्शकता आणि मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकारी वैशाली माने यांच्याकडे संयुक्त निवेदन देत ही सर्व दुबार नावे तत्काळ वगळून सुधारित यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाईची मागणी
भविष्यात होणाऱ्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत अशा प्रकारच्या नोंदी पुन्हा होऊ नयेत यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि त्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही पक्षांनी केली आहे. निवेदन देण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे, मनसे दिवा शहराध्यक्ष तुषार पाटील आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणावर तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा दोन्ही पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.