महिला सक्षमीकरण केंद्र स्थापनेला गती

तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबईत विकसित होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे सेवा, पर्यटन, आरोग्य, सुरक्षाव्यवस्था, खाद्य उद्योग, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अशा अनेक क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या वाढत्या संधींच्या केंद्रस्थानी महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडून महिला सक्षमीकरण केंद्र स्थापन करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. समाजविकास विभाग या अनुषंगाने तत्परतेने काम करीत आहे.
महापालिकेचे समाजविकास विभागीय अधिकारी प्रकाश कांबळे यांच्या पुढाकाराने सक्षमीकरण केंद्र स्थापन करण्याची कारवाई गतिमान झाली आहे. नवी मुंबईतील महिलांना स्थानिक स्तरावर कौशल्यविकास आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे. महिलांच्या आत्मसन्मान, उद्योजकता आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी हे केंद्र निर्णायक ठरेल, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात सामाजिक संस्थेने पालिकेकडे मागणी केली होती. महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिकेने त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विशेषतः विमानतळ प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा लाभ स्थानिक महिलांना मिळावा, हा या उपक्रमामागील मूळ विचार मानला जात आहे.
नव्या विमानतळामुळे पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्रात वाढती प्रगती अपेक्षित असून, विविध कौशल्याधारित व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासेल. याला प्रतिसाद देत संभाव्य रोजगार मार्गदर्शन केंद्र म्हणून सक्षमीकरण केंद्र पुढीलप्रमाणे बहुपयोगी प्रशिक्षण उपक्रम राबविण्याची तयारी करीत आहे.
