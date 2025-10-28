महामार्गाच्या विस्तारीकरणात झाडे तोडण्यास विरोध
विकास-पर्यावरण यांच्यात संतुलन साधा ः संजय पाटील
मुलुंड, ता. २८ (बातमीदार) ः मुलुंड पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या विस्तार प्रकल्पासाठी तब्बल ७०६ झाडे तोडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून संबंधित झाडांवर नोटिसा लावण्यात आल्या आहेत; मात्र या निर्णयाला ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी विरोध दर्शवला आहे.
पाटील यांनी सांगितले, की विकासाच्या नावाखाली झाडे मोठ्या प्रमाणावर तोडली जात असून त्यामुळे शहरातील तापमान झपाट्याने वाढत आहे. हवेतील प्रदूषण चिंताजनक झाले असून हवामानातील अनियमितता वाढली आहे. वादळे, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा या सर्व नैसर्गिक आपत्ती मानवनिर्मित पर्यावरणीय असंतुलनाचेच द्योतक आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या एलिव्हेटेड रस्ता विस्तारासाठी झाडे तोडून त्यांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र खासदार पाटील यांनी पुनर्रोपणाची यशस्वीता अत्यल्प असल्याचे सांगत, झाडे तोडून नंतर लावलेली झाडे टिकत नाहीत, त्यामुळे हा निर्णय शहराच्या पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करणारा ठरेल, असा इशारा दिला.
पालिकेने निर्णय मागे घ्यावा!
महापालिकेने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करावा आणि विकास व पर्यावरण यांच्यात संतुलन साधणारी योजना आखावी, अशी ठाम मागणी खासदार संजय दिना पाटील यांनी केली आहे. विकास आवश्यक आहे; पण तो निसर्गाला सुरक्षित ठेवून केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रकल्पात बदल करावा!
पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील अनेक झाडे ही एमएमआरडीए आणि ग्रीन स्टेज फाउंडेशन या संस्थेने लावलेली आहेत. त्या सर्व झाडांची काळजी आम्ही मुलांसारखी घेतलेली आहे. ऐन उन्हाळ्यात या झाडांना टँकरने पाणीपुरवठा केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने झाडे तोडण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो बदलावा, अशी मागणी ग्रीन स्टेज फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. जितेंद्र राठोड यांनी केली आहे. महामार्ग वाढवण्याची काहीच गरज नसून प्रकल्पात बदल केल्यास झाडे तोडण्याची गरज भासणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
